Android: Google startet neue KI-Apps für viele Nutzer – AI Edge Eloquent und AI Edge Gallery mit Gemma 4

Google hat ein sehr großes App-Portfolio, das unzählige Funktionen auf die Smartphones der Nutzer bringt und natürlich auch die KI längst nicht mehr zu kurz kommen lässt. In dieser Woche haben gleich zwei neue oder sehr junge Apps von sich Reden gemacht, die noch mehr KI-Funktionen auf die Smartphones der Nutzer bringen sollen: Eine ermöglicht das lokale Ausführen von KI-Modellen, die andere soll das Sprachdiktat revolutionieren.



Es mangelt Google sicherlich nicht an KI-Funktionalität im eigenen Ökosystem und dennoch hat man in dieser Woche wieder einer neuen App sowie einem großen Update einer bestehenden App nachlegen können. Diese zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie lokal auf dem Smartphone verwendet werden und keine Cloudverbindung benötigen, um die Anfragen des Nutzers zu verarbeiten. Damit setzt man den Trend zur lokalen KI fort. Wir zeigen euch die neuen Funktionen.

Google AI Edge Eloquent

Mit der brandneuen App Google AI Edge Eloquent will man das Sprachdiktat revolutionieren und dafür sorgen, dass die Nutzer gute Ergebnisse geliefert bekommen. Statt wie bisher jedes gesprochene Wort aufzuzeichnen, so wie es etwa der Google Rekorder tut, soll die App jegliche Füllwörter oder laute Denkpausen (ähm, öhm, hmm) erkennen und entsprechend ignorieren. Gleiches gilt für den Satzbau, Zeichensetzung und zum Teil auch Grammatik und Ausdrucksweise.

Die Erkennung der gesprochenen Wörter verläuft Live, doch der Nutzer kann auch während des Diktats Anweisungen geben oder seine Gedanken ohne vorherige Ordnung laut aussprechen. Die App soll daraus einen inhaltlich umfänglichen und grammatischen korrekten Satz formen. Aktuell steht die App nur für iOS zur Verfügung, soll aber schon sehr bald auch für Android starten und als alternative Tastatur-App angeboten werden.

» Alle Informationen zur neuen Diktat-App









Google AI Edge Gallery

Mit der Google AI Edge Gallery hat man schon im vergangenen Jahr eine App gestartet, die KI-Modell herunterladen und lokal auf dem Smartphone ausführen kann. Jetzt hat diese App durch Gemma 4 ein großes Update erhalten, das viele neue Möglichkeiten, eine höhere Qualität sowie mehr Performance mitbringt. Nutzer können jetzt Texte erstellen lassen, neu formulieren lassen, können Fakten abrufen, Bilder analysieren, Audio transkribieren und noch vieles mehr.

Die App hat es sich zum Ziel gesetzt, so viele Funktionen wie nur möglich in diese lokalen KI-Modelle zu packen, die die Nutzer einfach herunterladen und vollkommen offline verwenden können. Das ist in der Praxis einsetzbar, aber dennoch eher als Testumgebung konzipiert, um die Leistung der KI-Modelle zu testen. Dennoch durchaus einen Blick wert, denn gleichzeitig bringt die App durch ihre Offline-Nutzung den größtmöglichen Datenschutz mit.

» Alle Informationen zur Google AI Edge Gallery

Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.