Gemini: Google startet ganz neue KI-App für die Sprachaufzeichnung – optimiert das Diktat (Screenshots)

Viele Nutzer dürften die Möglichkeiten der Sprachsteuerung und auch des Sprachdiktats zu schätzen wissen, denn das erspart gerade am Smartphone viel Schreibaufwand. Jetzt startet man eine neue App im Umfeld von Gemini, die das Sprachdiktat ein Stück weit vermenschlichen und damit auch revolutionieren soll. Die KI nimmt nur den gewünschten Inhalt auf, ist lernfähig und arbeitet vollständig ohne Cloudanbindung.



Google bietet in vielen Apps eine Sprachsteuerung an und hat auch Anwendungen im Portfolio, mit denen Nutzern Texte diktieren können – etwa innerhalb der Gboard-App oder auch im Google Recorder. Diese haben allerdings den Nachteil, dass sie alle gesagten Dinge aufnehmen und damit nicht viel mehr als eine Rohversion anbieten. So finden sich auch die zahlreichen Füllwörter, Denkpausen und andere Dinge, die ein menschlicher Transkribator nicht aufschreiben würde, in diesen Texten. Mit der neuen App Google AI Edge Eloquent soll das der Vergangenheit angehören.

Es handelt sich um eine Diktat-App, die nur die gewünschten Sätze aufzeichnet und jegliche Füllwörter oder gar Laute beim Überlegen „äähh…“ einfach ignoriert. Außerdem soll die Grammatik automatisch optimiert werden – die App soll laut Beschreibung „unbearbeitete, unordentliche Sprache in gut formulierten Text umwandeln“. Daraus soll ein, wie der Name der App schon verrät, eloquenter Text entstehen, der sich sofort verwenden lässt.

Die App kann aber nicht nur Dinge ignorieren, sondern umgekehrt auch sehr viel aus dem Vokabular des Nutzers dazulernen, was gerade im wissenschaftlichen oder Business-Bereich sehr hilfreich sein kann. Dazu soll die App unter anderem auf GMail zugreifen können, um Fachwörter zu lernen, Eigennamen und sonstige Dinge, die sich nicht im internen Wörterbuch befinden.









Die App soll die Lücke zwischen natürlicher Sprache und professionellem, sofort einsatzbereitem Text schließen. Im Gegensatz zu herkömmlicher Diktier-Software, die Versprecher und Füllwörter wortgetreu transkribiert, nutzt Eloquent KI, um die beabsichtigte Bedeutung präzise zu erfassen. Die App entfernt automatisch Füllwörter wie „äh“ und „ähm“ sowie Selbstkorrekturen mitten im Satz und liefert so fehlerfreie, präzise Texte. Eloquent wandelt unstrukturierte Sprache und Versprecher automatisch in fehlerfreien Text um und versteht den Kontext, um Ihre eigentliche Bedeutung wiederzugeben.

Um das alles zu bewerkstelligen, soll die App keine Internetverbindung benötigen, sondern kann diese Funktionalität mit der lokal verfügbaren Gemma-KI ablaufen lassen. Um das Ganze noch bequemer zu gestalten, will man die App in Kürze auch als Tastatur-Anwendung anbieten. Aktuell steht die App nur für iOS zur Verfügung und kann auch nur in englischer Sprache verwendet werden. Eine Android-Version soll in Kürze folgen, wann mit weiteren Sprachen zu rechnen ist, hat man hingegen noch nicht verraten.

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Letzte Aktualisierung am 24.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.