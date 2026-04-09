Gemini & NotebookLM: Google startet neue Projekte – Arbeitsbereiche werden jetzt synchronisiert (Video)

Immer mehr Nutzer sind mit Gemini unterwegs und können über die Apps für alle Plattformen jederzeit auf ihre Konversationen, Gems, hinterlegten Informationen und andere Dinge zugreifen. Jetzt startet man eine seit längerer Zeit erwartete Integration von NotebookLM, mit der die Arbeitsbereiche und Wissenssammlungen auch direkt über den KI-ChatBot zugänglich sind.



Das Gemini-Tool NotebookLM bietet ein starkes Paket zur Analyse von Dokumenten, großen Datenmengen, der Aufbereitung von Inhalten und sehr viel mehr – wir haben hier im Blog schon häufig und zeitnah über dessen neue Funktionen berichtet. Jetzt will Google die Power von NotebookLM in den KI-ChatBot Gemini bringen und ermöglicht es den Nutzern, direkt über das Hauptmenü auf die Arbeitsbereiche zuzugreifen, diese zwischen den Plattformen zu synchronisieren oder auch neue Projekte zu erstellen.

Mit den Notizbüchern bzw. Projekten könnt ihr jetzt Unterhaltungen zu einem Thema übersichtlich an einem Ort organisieren. Klickt dafür einfach in der Gemini-App auf „Neues Notizbuch“ um loszulegen, sofern das Update bereits bei euch angekommen ist. Es lassen sich frühere Chats in Notizbücher verschieben, Gemini individuelle Anweisungen geben und relevante Dateien wie Dokumente und PDFs hinzufügen, um Gemini mehr Kontext zu bieten. Sobald die ausgewählten Quellen in einem Notizbuch organisiert sind, nutzt Gemini diese, um hilfreiche Antworten zu geben.

Die Notizbücher werden zwischen Gemini und NotebookLM synchronisiert, sodass sie auf beiden Plattformen zur Verfügung stehen. Dadurch könnt ihr die Funktionen beider Apps nutzen und beispielsweise Videoübersichten und Infografiken in NotebookLM erstellen, auch wenn der Projektbereich mit Gemini erstellt wurde. Grundsätzlich handelt es sich dabei wohl nicht um eine Synchronisierung, sondern viel mehr um den Zugriff auf dieselbe Datenbasis.

Schon seit jeher ist in NotebookLM ein KI-ChatBot als zentrales Element vorhanden. Es ist zu erwarten, dass Google den Funktionsumfang dieser Integration zukünftig erweitert und vielleicht eines Tages das volle NotebookLM-Paket zu Gemini bringt. Die neue Integration rollt jetzt für alle Abonnenten von Google AI Plus, AI Pro oder AI Ultra aus und soll im Laufe der kommenden Wochen sowohl in den Apps als auch in der Webversion ankommen.

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[Google-Blog]

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