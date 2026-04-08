Google Maps: Großes Update für Local Guides – KI wählt Fotos aus, erstellt Beschreibungen und motiviert

Innerhalb der Kartenplattform Google Maps nehmen die Local Guides eine wichtige Rolle ein, denn sie sorgen für aktuelle Informationen, subjektive Bewertungen, korrekte Details und auch viele zusätzliche Medien in Form von Bild und Text. Jetzt werden neue Funktionen ausgerollt, mit denen sowohl der Upload als auch die Beschreibung von Bildern einfacher und motivierender wird.



Laut offiziellen Angaben gibt es mittlerweile 500 Millionen Local Guides auf Google Maps, die dafür sorgen, dass die Daten auf der Kartenplattform korrekt sind und aktuell gehalten werden. Die Community sorgt für Fotos, Bewertungen und Videos, um den Nutzern authentische Erlebnisse und Berichte zu liefern. Jetzt will man den Local Guides diese Aufgabe noch leichter machen und somit natürlich auch dafür sorgen, dass noch mehr Inhalte hochgeladen werden.

Fotos schneller hochladen

Jetzt soll es noch einfacher sein, das passende Bild zum Teilen auf Google Maps zu finden. Wenn die Android-App Zugriff auf die lokal gespeicherten Medien hat, kann Google Maps direkt im Teilnehmen-Tab Bilder aus der Galerie vorschlagen, die zu einzelnen Orten hochgeladen werden können. Die Fotos werden vorausgewählt und dank GPS sowie Standortverlauf auch direkt mit einem Ort verbunden. Für die Nutzer bleibt daher im Optimalfall nur noch der Druck auf den Hochladen-Button.

Viel leichter kann man den Upload wohl kaum noch gestalten, sodass die Zahl der Nutzer, die solche Fotos veröffentlichen, in Zukunft weiter ansteigen könnte. Man bringt das ab sofort zu Android und in den kommenden Monaten auch für alle iOS-Nutzer.









Automatische Beschreibungen mit Gemini

Nicht nur die Auswahl der Motive kann die Google Maps-App übernehmen, sondern sogar die Beschreibung. Gemini kann jetzt Bildunterschriften vorschlagen, die vom Nutzer verwendet oder bearbeitet werden können. Gemini analysiert sofort nach dem Upload den Inhalt, schlägt einen Text vor und soll somit die Erstellung erleichtern. Klingt grundsätzlich erstmal hilfreich, könnte aber natürlich auch dafür sorgen, dass viele ähnliche und nichtssagende Texte bei den immer-gleichen Bildern auftauchen.

Erfolge schneller sehen

Um die Local Guides zur weiteren Teilnahme zu motivieren, lässt sich die Gesamtpunktzahl und der eigene Einfluss jetzt leichter als bisher abrufen. Die Local Guides-Stufe wird im eigenen Profil deutlicher hervorgehoben und besonders vertrauenswürdige Guides erhalten außerdem einen goldenen Rahmen. Wer beim Durchlesen von Bewertungen nach vertrauenswürdigen Stimmen sucht, kann das durch die goldfarbenen Profile schneller erkennen. Aktualisiert werden außerdem die Auszeichnungen, sodass auf einen Blick zu erkennen ist, ob der Nutzer ein Experte in der Informationssuche, ein Meisterfotograf oder ein aufstrebender Anfänger ist.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 6.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.