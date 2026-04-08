Google Maps: Großes Update für Local Guides – KI wählt Fotos aus, erstellt Beschreibungen und motiviert

Veröffentlicht am von Jens
maps 

Innerhalb der Kartenplattform Google Maps nehmen die Local Guides eine wichtige Rolle ein, denn sie sorgen für aktuelle Informationen, subjektive Bewertungen, korrekte Details und auch viele zusätzliche Medien in Form von Bild und Text. Jetzt werden neue Funktionen ausgerollt, mit denen sowohl der Upload als auch die Beschreibung von Bildern einfacher und motivierender wird.


google maps local guides

Laut offiziellen Angaben gibt es mittlerweile 500 Millionen Local Guides auf Google Maps, die dafür sorgen, dass die Daten auf der Kartenplattform korrekt sind und aktuell gehalten werden. Die Community sorgt für Fotos, Bewertungen und Videos, um den Nutzern authentische Erlebnisse und Berichte zu liefern. Jetzt will man den Local Guides diese Aufgabe noch leichter machen und somit natürlich auch dafür sorgen, dass noch mehr Inhalte hochgeladen werden.

Fotos schneller hochladen

google maps local guides add photos

Jetzt soll es noch einfacher sein, das passende Bild zum Teilen auf Google Maps zu finden. Wenn die Android-App Zugriff auf die lokal gespeicherten Medien hat, kann Google Maps direkt im Teilnehmen-Tab Bilder aus der Galerie vorschlagen, die zu einzelnen Orten hochgeladen werden können. Die Fotos werden vorausgewählt und dank GPS sowie Standortverlauf auch direkt mit einem Ort verbunden. Für die Nutzer bleibt daher im Optimalfall nur noch der Druck auf den Hochladen-Button.

Viel leichter kann man den Upload wohl kaum noch gestalten, sodass die Zahl der Nutzer, die solche Fotos veröffentlichen, in Zukunft weiter ansteigen könnte. Man bringt das ab sofort zu Android und in den kommenden Monaten auch für alle iOS-Nutzer.




Automatische Beschreibungen mit Gemini

Nicht nur die Auswahl der Motive kann die Google Maps-App übernehmen, sondern sogar die Beschreibung. Gemini kann jetzt Bildunterschriften vorschlagen, die vom Nutzer verwendet oder bearbeitet werden können. Gemini analysiert sofort nach dem Upload den Inhalt, schlägt einen Text vor und soll somit die Erstellung erleichtern. Klingt grundsätzlich erstmal hilfreich, könnte aber natürlich auch dafür sorgen, dass viele ähnliche und nichtssagende Texte bei den immer-gleichen Bildern auftauchen.

Erfolge schneller sehen

Um die Local Guides zur weiteren Teilnahme zu motivieren, lässt sich die Gesamtpunktzahl und der eigene Einfluss jetzt leichter als bisher abrufen. Die Local Guides-Stufe wird im eigenen Profil deutlicher hervorgehoben und besonders vertrauenswürdige Guides erhalten außerdem einen goldenen Rahmen. Wer beim Durchlesen von Bewertungen nach vertrauenswürdigen Stimmen sucht, kann das durch die goldfarbenen Profile schneller erkennen. Aktualisiert werden außerdem die Auszeichnungen, sodass auf einen Blick zu erkennen ist, ob der Nutzer ein Experte in der Informationssuche, ein Meisterfotograf oder ein aufstrebender Anfänger ist.

[Google-Blog]

Vorschau Produkt Preis
2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay Adapter für iOS 10+ & Android 11+, Wandelt kabelgebundenes CarPlay in Wireless um (Weiß) 2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay... 47,02 EUR 44,66 EUR Bei Amazon kaufen
UWECAN Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto Konvertieren Sie Verkabeltes Android Auto zu Wireless, Kompatible für Android 11.0 und Höher, für Autos ab 2017 UWECAN Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto Konvertieren Sie Verkabeltes Android... 49,99 EUR 35,99 EUR Bei Amazon kaufen
Spedal 2026 CarPlay Wireless Adapter — Ultra Mini 2-in-1 Android Auto Adapter, WiFi 6 & Bluetooth 5.4, Plug & Play für kabellose Freiheit, Schnelle Automatische Verbindung, Stabil & Verzögerungsfrei Spedal 2026 CarPlay Wireless Adapter — Ultra Mini 2-in-1 Android Auto Adapter, WiFi 6 & Bluetooth... 49,98 EUR Bei Amazon kaufen
Volam Wireless CarPlay Android Auto Adapter 2-in-1 Kabelloser CarPlay Dongle USB/Type-C 5,8G WiFi Schnelle Verbindung,Plug & Play Für Autos ab 2016 mit kabelgebundenem CarPlay/AA, iOS 10+/Android 11+ Volam Wireless CarPlay Android Auto Adapter 2-in-1 Kabelloser CarPlay Dongle USB/Type-C 5,8G WiFi... 39,99 EUR Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 6.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket