Android: Update für die Google AI Edge Gallery bringt Gemma 4 und generative KI zur lokalen Nutzung

Google betreibt rund um Gemini ein großes Ökosystem rund um die Künstliche Intelligenz, die in den meisten Fällen eine ständige Cloudverbindung benötigt. Jetzt erhält die recht junge App Google AI Edge Gallery ein großes Update, das das neue KI-Modell Gemma 4 so wie viele neue generative KI-Funktionen auf das Smartphone bringt und eine lokale Ausführung ermöglicht.



Google hat vor gut einem Jahr die App Google AI Edge Gallery gestartet, die es den Nutzern ermöglicht, diverse KI-Modelle in stark abgespeckter Form herunterzuladen und lokal auszuführen. Dazu muss das jeweilige Modell natürlich vorab heruntergeladen werden, lässt sich anschließend in der Liste der verfügbaren Modelle auswählen und ansprechen. Jetzt gibt es ein großes Update.

Das erst vor wenigen Tagen veröffentlichte neue KI-Modell Gemma 4 zieht in die App ein und bringt neue generative Funktionen mit. Mit diesen können die Nutzer Texte erstellen, übersetzen, Bilder erkennen und erstellen sowie Aufgaben im Audio-Bereich erledigen. Der Funktionsumfang ist aus Platzgründen natürlich nicht mit einem großen Modell wie Gemini zu vergleichen, doch für viele lokale Aufgaben ohne Cloudanbindung ist es gut nutzbar.

Die App beinhaltet ein Prompt Lab zum Testen von Eingaben und Anpassen von Parametern, während Mobile Actions die Offline-Automatisierung ermöglichen. Sie bietet außerdem Modell-Downloads, Benchmarking und Unterstützung für benutzerdefinierte Modelle. Die gesamte Verarbeitung erfolgt direkt auf dem Gerät, was Datenschutz, schnellere Reaktionszeiten und die Nutzung von KI-Funktionen auch im Flugmodus gewährleistet.

Das Update bietet offizielle Unterstützung für die neu veröffentlichte Gemma-4-Familie. Als Herzstück dieser Version ermöglicht es Gemma 4, die neuesten Entwicklungen im Bereich On-Device-KI zu testen. Probiert die App doch einfach einmal aus, sie steht kostenlos im Google Play Store zum Download bereit.

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