Android: Neue Google-App lässt euch jetzt kostenlos KI-Modelle herunterladen und Offline ausführen – alle Infos

Das KI-Modell ist mittlerweile fest im Google-Netzwerk verankert und bietet den Nutzern sehr viele Funktionen, die auf eine ständige Cloudverbindung angewiesen sind. Jetzt hat Google eine sehr interessante neue App veröffentlicht, die es allen Nutzern ermöglicht, ganze KI-Modelle kostenlos herunterzuladen und vollständig lokal auszuführen. Dafür ist weder eine Internetverbindung noch eine Schnittstelle zu Google notwendig.



Die Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren zumindest aus Nutzersicht unglaubliche Fortschritte gemacht und kann mittlerweile Dinge bewältigen, die man sich vor wenigen Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Das erfordert bekanntlich unglaublich viel Rechenpower und eine gewaltige Infrastruktur, die selbst Unternehmen wie Google vor Herausforderungen stellt. Aber es geht auch deutlich kleiner, denn einige KI-Modell lassen sich gar lokal auf einem Smartphone ausführen.

Jetzt wurde die neue App Google AI Edge Gallery veröffentlicht, die es allen Nutzern ermöglicht, lokal auf dem Smartphone ein KI-Modell zu installieren, das ganz ohne Internetverbindung auskommt. Das Ganze basiert auf dem Konzept des Gemini-Ablegers Gemma, den man als offenes KI-Modell betreibt und die kostenlose Nutzung ermöglicht. Gemma hat seinerseits ebenfalls einige Ableger in einzelnen Bereichen, die mit der neuen App ausprobiert werden können.

Die App Gallery deckt derzeit die Bereiche „Ask Image“, „Prompt Lab“ sowie „AI Chat“ ab, hinter denen sich verschiedene KI-Modelle verbergen. Diese können in der App ausgewählt werden, bei Interesse heruntergeladen werden und lassen sich anschließend in ihren Fachbereichen auf dem Smartphone nutzen. Für jedes Modell lässt sich noch vor der Ausführung festlegen, wie viele Tokens und Rechenpower diese verwenden dürfen. Stellt ihr alle Werte auf Anschlag, kann das auch das Smartphone enorm zum Schwitzen bringen, sodass selbst innerhalb der App ein Überhitzungsschutz integriert ist.









Ask Image

Mit dem KI-Modell Ask Image könnt ihr eine Bildanalyse betreiben. Dazu ladet ihr ein beliebiges Bild in die App und diese wird den Bildinhalt erkennen, zusammenfassen und soll auch Fragen dazu beantworten können. Genauso, wie man das von Gemini und vielen anderen KI-ChatBots kennt. Durch die lokale Nutzung sind die Erkennungsmöglichkeiten vielleicht begrenzt, aber grundsätzlich sollte es eine gute Bildbeschreibung liefern und ein Verständnis dafür besitzen, was auf den Bildern zu sehen ist.

Prompt Lab

Das KI-Modell Prompt Lab hilft euch dabei, Texte zu formulieren. Gebt einfach die Intention ein und die KI wird euch einen entsprechenden Satz, Absatz oder ganzen Text formulieren. Dabei kann zwischen den verschiedenen Tonalitäten ausgewählt werden, um einen passenden Satzbau zu erhalten. Es gibt sowohl eine Vorschau als auch einen Benchmark für die Vorschau. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Formulierung weiter anzupassen.

Aber Prompt Lab kann nicht nur Texte in menschlicher Sprache erstellen, sondern auch in Programmiersprachen. So könnt ihr eine Aufforderung eingeben und Prompt Lab bastelt den Code in der Programmiersprache eurer Wahl. Eine weitere Funktion ist es, längere Texte zusammenzufassen.









AI Chat

Bei AI Chat handelt es sich um den klassischen KI-ChatBot, der euch mit Rat und Tat zur Seite steht. Ihr könnt beliebige Fragen stellen und Aufforderungen eingeben, so wie das von allen anderen ChatBots bekannt ist. Die Antworten könnten aufgrund der lokalen Nutzung etwas beschränkter sein, sicherlich nicht alle Fachbereiche abdecken und natürlich auch nicht aktuell sein, aber grundsätzlich soll das auf Gemma basierende Modell die Nutzer unterstützen.

Alle KI-Modelle lassen sich kostenlos herunterladen und in der App verwenden. Das kann in einigen Fällen sicherlich sehr praktisch sein und euch dabei helfen, einen neutralen Blick ohne großes Halluzinieren oder aktuellen Bezug zu bekommen. Aber auch zum besseren Verständnis der KI und deren Technologien kann es hilfreich sein. Die App steht derzeit nur auf Googles GitHub-Seite zum Download als APK bereit und ist noch nicht im Play Store verfügbar.

» Google AI Edge Gallery bei GitHub

