Gemma: Google kündigt offenes KI-Modell auf Basis von Gemini an – gleiche Technologie kostenlos nutzen

Bei Google dreht sich im KI-Bereich derzeit alles um Gemini, das erst vor wenigen Tagen in der Breite gestartet ist und rasant weiterentwickelt wird. Jetzt hat man ein weiteres KI-Modell vorgestellt, das auf derselben Grundlage basiert, aber im Gegensatz zu Gemini frei verfügbar ist: Mit Gemma sollen Entwickler Googles leistungsfähige KI-Modelle nutzen können.



Mit Gemini verfolgt Google nicht nur ambitionierte Pläne und große Ziele, sondern natürlich auch finanzielle Interessen beim Einsatz der kostenpflichtigen Versionen. Weil man Gemini aus diesem Grund nicht für die Open Source-Welt öffnen kann oder will, hat man sich nun für den üblichen Ansatz entschieden, den man in ähnlicher Form auch schon bei Android oder Chrome (Chromium) verfolgt. Nämlich ein offenes Modell auf gleicher Basis.

Jetzt hat man den Start von Gemma angekündigt, das man offen zur Verfügung stellt, für Forscher, Entwickler oder interessierte Nutzer mit den dafür notwendigen Ressourcen. Aber auch bei Kaggle bietet man es zum Ausprobieren an. Gemma steht in zwei Varianten zur Verfügung, wobei Google die drei folgenden Punkte hervorhebt:

Für Google Cloud optimiert

Mit Gemma-Modellen in Google Cloud können Sie das Modell mit den vollständig verwalteten Tools von Vertex AI oder der selbstverwalteten Option von GKE umfassend an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und in einer flexiblen und kosteneffizienten KI-optimierten Infrastruktur bereitstellen.