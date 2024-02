Google Chrome 122 ist da! Große Verbesserungen bei den Entwicklertools und neue CSS-Features (Video)

Und schon wieder sind einige Wochen seit dem Release der letzten Chrome-Version vergangen, sodass Google jetzt mit dem gestaffelten Rollout von Chrome 122 beginnen kann. Seit gestern Abend wird die neue Version für alle Nutzer als Update angeboten, die diesmal eine Reihe von neuen Funktionen für Webentwickler, aber auch für interessierte Nutzer mitbringt. Es ist auch hier mittlerweile Gewohnheit, dass echte funktionale Updates erst nachträglich freigeschaltet werden.



Google Chrome 122 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit der vergangenen Woche im Early Release verfügbar war. Größere Updates gibt es auch in dieser Version nicht – zumindest nicht für alle Nutzer. Denn die Verbesserungen liegen in einem Bereich, der eher für Webentwickler oder technisch Interessierte von Relevanz ist. Nämlich in den Entwicklertools.

In den Entwicklertools lassen sich die Leistungsdaten einer Webseite jetzt noch detaillierter als zuvor abrufen. Tatsächlich gibt es wirklich sehr viele weitere Verbesserungen in den Entwicklertools, die an dieser Stelle zu weit führen würden und im Google-Blog gut erklärt werden. Außerdem gibt es Verbesserungen bei der Nutzung der Clipboard API, sowie eine optimierte Speicherplatzverwaltung der Storage Buckets.

Zusätzlich sprechen die Entwickler von CSS-Verbesserungen bei Containerabfragen sowie Optimierungen für die Funktion drawingBufferStorage von WebGL.

[Chrome Developers]