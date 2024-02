Android: Google Play Store bekommt neuen Gamehub – informiert über durchschnittliche Spielzeit (Screenshot)

Der Google Play Store ist nicht nur die erste Anlaufstelle für Android-Apps, sondern natürlich auch für Spiele, die darin mit den wichtigsten Details gelistet sind. In Kürze soll der Spielebereich mit dem Projekt Gamehub ausgebaut werden und neue Informationen sowie Möglichkeiten bieten. Jetzt zeigt sich eine neue Info zur Spielzeit auf einem Screenshot.



Wer Apps oder Spiele sucht, will sich oftmals vorab über die wichtigsten Fakten oder Rahmenbedingungen informieren, statt diese in größeren Mengen zu installieren. Bei Spielen dürfte es dabei auch eine wichtige Information sein, wie viel Zeit ihr mit diesem verbringen werdet. Ist es ein Casual-Titel für das schnelle Spiel zwischendurch oder wird es euch voraussichtlich etwas länger fesseln? Genau darüber soll der Play Store in Kürze Auskunft geben können.

Im Rahmen des kommenden Gamehub-Updates wurde jetzt eine neue Detailkategorie entdeckt, die auf dem Screenshot einfach mit „Playtime“ bezeichnet ist. Der Leaker gibt an, dass dort die eigene Spielzeit abzulesen ist, doch das halte ich eher für ein Missverständnis. Stattdessen wäre es deutlich sinnvoller, die durchschnittliche allgemeine Spielezeit pro Session zu zeigen – vor allem an dieser Stelle. Ohne weitere Beschreibung lässt sich das aber nicht mit Sicherheit sagen.

Ob und wann das Ganze ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen. Doch das gesamte Gamehub-Projekt dürfte schon eine gewisse Relevanz haben und den Play Store bzw. Android im Spielebereich weiterbringen sollen.

