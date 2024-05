Google Pixel 8a: Neuer Leak verrät ALLE Spezifikationen des kommenden Budget-Smartphones (alle Infos)

Google wird schon in wenigen Tagen das Pixel 8a vorstellen, das in den letzten Tagen recht häufig bei den Leakern aufgetaucht ist. Jetzt gibt es den nächsten großen Leak und in puncto Spezifikationen vielleicht auch letzten Leak, denn die jüngste Ausgabe bringt uns das gesamte Datenblatt des Budget-Smartphones, sodass nun alle Details bekannt sind. Hier findet ihr sie alle im Überblick.



Das Google Pixel 8a wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn aller Voraussicht nach wird es am 14. Mai vorgestellt – also in genau zehn Tagen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Smartphone in diesen Tagen sehr häufig geleakt worden ist. Zuletzt hatten wir bereits über die Akku-Kapazität, die Preisgestaltung sowie die Zusatzfunktionen berichtet. Jetzt haben die Leaker uns gleich das gesamte Paket an Spezifikationen gebracht, denn es wurde das vollständige Datenblatt durchgestochen.

Alle Spezifikationen zum Pixel 8a

Produktname: Pixel 8a

Interne Bezeichnung: Akita

SoC: Tensor G3 (4x 1,7 Gigahertz, 4x 2,37 Gigahertz, 1x 2,91 Gigahertz)

Akku: 4492 mAh

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Speichervarianten: 128 GB und 256 GB

Display: 6,1 Zoll FHD+ @ 120 Hertz mit 1.400 Nits Peak

Kameras: 64 Megapixel Hauptkamera und 13 Megapixel Ultrawide-Kamera

Abmessungen: 152.1 x 72.7 x 8.9mm, 187 Gramm schwer

Farben: Obsidian (Schwarz), Porcelain (Beige), Bay (Hellblau), Mint (Hellgrün)

Preis: 569 Euro (128 GB) | 629 Euro (256 GB)

Weiteres: Kabelloses Aufladen, 18 Watt Speed Charging, Fingerabdruckscanner im Display









Viele zusätzliche Details findet ihr im Tweet des Leakers. Enthalten ist unter anderem die Information, dass das Google One VPN zu den Vorteilen gehört, was sicher aber schon vor dem Release wieder überlebt hat – Google hat also die eigenen Datenblätter noch nicht aktualisiert. Denn das Google One VPN wird eingestellt, was auch Änderungen für Pixel-Nutzer mit sich bringen wird – und das schon wenige Wochen nach dem erwarteten Release des Smartphones.

Glaubt man den Leaks zur Preisgestaltung, dann wird das Smartphone in Europa für 549 Euro (128 GB) zu haben sein. Das ist den letzten Leaks recht nahe, denn wir hatten erst vor wenigen Tagen von 569 Euro und anderen Dollar-Preisen berichtet. Dabei ist zu beachten, dass in beiden Fällen nicht bekannt ist, aus welchem europäischen Land diese Preise stammen. Es ist nie auszuschließen, dass sich die Preise national unterscheiden.

