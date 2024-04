Google One VPN: Google stellt das Gratis-VPN ein – in wenigen Monaten ist Schluss (Android & Windows)

Das war ein kurzes Vergnügen: Gefühlt erst vor kurzer Zeit wurde das Google One VPN für alle Nutzer der Abo-Plattform geöffnet, das sowohl unter Android als auch am Desktop genutzt werden kann – aber das wird nicht mehr lange der Fall sein. Denn jetzt hat Google die Einstellung des Virtual Private Networks bekannt gegeben. Schon in wenigen Monaten ist Schluss, weil es die Nutzer wohl nicht verwendet haben. Aber es gibt Überbleibsel.



Das Google One VPN gehörte einige Zeit zu den Vorteilen der großen Google One-Abos ab zwei Terabyte und wurde erst im vergangenen Jahr auch für alle Nutzer mit kleineren Abo-Größen geöffnet. Das geschah aber offenbar nicht, weil man es unbedingt allen Nutzern anbieten wollte, sondern weil es wohl einfach zu wenig genutzt wurde. Denn jetzt hat Google angekündigt, dass dieses Angebot in wenigen Monaten eingestellt wird.

Weil man bemerkt hat, dass das VPN zu einem Werbeversprechen der Pixel-Smartphones gehörte, wird man es als Pixel VPN fortsetzen, das zuvor als „Pixel VPN by Google One“ bezeichnet wurde. Außerdem bleibt das VPN-Angebot in dem hierzulande nicht nutzbaren Google FI-Netzwerk erhalten.

In der Ankündigung gegenüber 9to5Google heißt es, dass das Produkt einfach zu wenig genutzt wurde. Aus diesem Grund zieht man es zurück, sodass sich „das Team neu fokussieren“ kann und stattdessen „an besseren Features für Google One arbeiten kann“. Marketingsprech, denn das VPN-Team wird wohl kaum an einem neuen Produkt arbeiten, das nichts mit VPN oder einem ähnlichen Angebot zu tun hat. Ob die Einstellung wohl auch etwas mit den jüngsten DNS-Problemen zu tun hat?

