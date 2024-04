Google One VPN: Achtung! Die Desktop-App ändert die DNS-Server ungefragt und dauerhaft auf Google-DNS

Das Google One VPN ist ein kostenloses Angebot der Abo-Plattform und lässt sich seit längerer Zeit nicht nur unter am Smartphone einsetzen, sondern steht auch als Desktop-App für Windows zur Nutzung bereit. Das Netzwerk funktioniert grundsätzlich ohne Probleme, doch vor wenigen Tagen wurde eine unschöne Entdeckung gemacht: Das Google One VPN ändert ungefragt und dauerhaft die DNS-Einstellungen in Windows – laut Google ein gewünschtes Verhalten.



Viele Menschen dürften ein VPN nur temporär nutzen, vielleicht je nach Anforderung zwischen mehreren Anbietern wechseln oder dieses aus sonstigen Gründen auch immer wieder einmal abschalten. Man würde eigentlich erwarten, dass sich das Produkt des Anbieters nach der Deaktivierung aus dem Datenverkehr heraushält – aber das ist beim Google One VPN nicht der Fall. Denn wie jetzt herausgefunden wurde, ändert die Aktivierung des VPNs den DNS-Server unter Windows. Und das nicht nur vorübergehend.

Es ist üblich, dass ein VPN die DNS-Einstellungen ändert, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Allerdings darf man als Nutzer dann auch erwarten, dass die zuvor gesetzten Einstellungen nach dem Abschalten des VPN wiederhergestellt werden. Die Google-App hingegen ändert das DNS auf das Google-DNS 8.8.8.8 und 8.8.4.4 für IPv4 sowie 2001:4860:4860::8888 und 2001:4860:4860::8844 für IPv6 und belässt es dabei. Der Nutzer wird vorab nicht gefragt und auch in keinster Weise darüber informiert. Selbst in den Support-Dokumenten gibt es dazu keine Informationen.

Auf Nachfrage teilt Google mit, dass das ein gewünschtes und absichtliches Verhalten ist. Dieses lässt sich nicht unterbinden und die Änderung wird bei jedem Start des Netzwerks erneut durchgeführt. Wer das nicht möchte, sollte das Google One VPN daher nicht benutzen. Auch wenn das Google-DNS prinzipiell als sicher gilt, ist das nicht unbedingt eine vertrauensbildende Umsetzung. Bei heise spricht man von übergriffigem Verhalten.

