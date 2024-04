20 Jahre GMail: So könnt ihr herausfinden, wie lange ihr schon dabei seid – ohne alte E-Mails zu durchforsten

Vor wenigen Tagen hat die Mail-Plattform GMail den 20. Geburtstag gefeiert, der von Google interessanterweise nahezu vollständig ignoriert wurde und keine neuen Features brachte. Auch viele Nutzer dürften GMail schon seit vielen Jahren verwenden und die meisten wohl gar nicht mehr wissen, seit wann sie die Mail-Plattform im Einsatz haben. Wir zeigen euch, wie ihr den Tag eurer ersten Nutzung herausfinden könnt.



Google hat mit dem Start von GMail zwar nicht die E-Mail an sich revolutioniert, aber doch die eine oder andere Innovation eingeführt, die die Nutzung dieses Mediums grundlegend verändert haben. Denn Google bot zum Start Plattform am 1. April 2004 ganze 1 Gigabyte Speicherplatz – was bei den damals üblichen Speicherplatz-Angeboten der Konkurrenz regelrecht utopisch klang. Denn die Konkurrenz bot 15 Megabyte, 10 Megabyte oder gar noch weniger und war eher Mail-Empfänger als Mail-Speicher. Ein großer Anhang und der Speicher war voll, fast vergleichbar mit der damaligen Zeit, in der man noch SMS aus dem Handyspeicher löschen musste, um neue zu empfangen.

Dieser gigantische Speicherplatz (aus damaliger Sicht) war es auch, der die Nutzung der E-Mail veränderte. Denn plötzlich konnte man E-Mails aufheben und dauerhaft archivieren, ohne dafür eine Desktop-App nutzen zu müssen. Die Konversationansicht, die Suchfunktion und die schnelle Oberfläche trugen ihr Übriges dazu bei, dass die E-Mail plötzlich als ein ganz neues Medium wirkte. Daher ist es gar nicht so abwegig, dass so mancher Nutzer auch heute noch die allererste E-Mail im Archiv hat, die mit GMail jemals empfangen oder versendet wurde. Zumindest ist das bei mir der Fall.

Wer schon sehr lange bei GMail dabei ist, kann sich vielleicht noch ungefähr daran erinnern, seit wann die Plattform genutzt wird. Bei mir war es tatsächlich schon Juli 2004, nachdem ich über mehrere Tage versucht hatte, an eine Einladung zu gelangen – ohne Einladung ließ sich GMail damals nicht nutzen. Daher stammt auch meine erste E-Mail von diesem Tag. Aber ihr könnt auch auf andere Weise herausfinden, seit wann ihr Gmail nutzt.









So könnt ihr herausfinden, seit wann ihr GMail nutzt

Öffnet GMail im Webbrowser und wechselt zu den Einstellungen Öffnet jetzt den Tab „Weiterleitung & POP/IMAP“ Im zweiten Punkt „POP-Download“ findet ihr in der Beschreibung einen grünen Text mit einer Datumsangabe Dieses Datum gibt an, wann ihr GMail eingerichtet habt Achtung: Es ist möglich, dass die Datumsangabe nicht korrekt ist, falls ihr POP irgendwann einmal deaktiviert und wieder aktiviert habt

Mit dieser Angabe könnt ihr auch ganz ohne uralte E-Mail herausfinden, seit wann ihr bei GMail dabei seid. Da GMail bei vielen Nutzern mutmaßlich eines der am längsten genutzten digitalen Produkte überhaupt ist, kann das eine interessante Angabe sein. Denn immerhin beginnt vieles mit einer E-Mail-Adresse und auch alle heute populären Plattformen existierten damals noch gar nicht.

