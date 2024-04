Google Kalender: So könnt ihr die neue geteilte Ansicht nutzen; bringt praktische Monatsübersicht (Screenshots)

Nutzer des Google Kalender dürfen sich in diesen Tagen auf ein kleines Update für die Android-App freuen, das bei der alltäglichen Nutzung eine große Wirkung haben kann. Denn mit der neuen geteilten Ansicht lassen sich sowohl anstehende Termine als auch die Monatsübersicht inklusive einer neuen Navigationsleiste für den Monatswechsel gleichzeitig nutzen. Wir zeigen euch, wie ihr es nutzen könnt.



Mehrere Monate nach den ersten Leaks hat das Team des Google Kalender vor wenigen Tagen die neue geteilte Ansicht freigeschaltet, die ihre ganz eigenen Vorzüge hat und den Nutzungskomfort deutlich erhöhen kann. Zumindest dann, wenn man häufig mit der App hantiert und in dieser viele Termine eingetragen. Das Update dürfte mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein, doch vielleicht habt ihr es selbst noch gar nicht aktiviert.

Denn es handelt sich – zumindest bei mir – nicht um die Standardansicht. Stattdessen verhält es sich so, dass der Monatskalender inklusive der zusätzlichen Navigationsleiste zusätzlich eingeblendet wird. Ihr erkennt die Möglichkeit der Einblendung daran, dass neben dem Monatsnamen oben links ein kleiner Pfeil zu sehen ist. Dieser zeigt nach unten und deutet darauf hin, dass hier etwas ausgeklappt werden kann. Tippt einmal darauf und schon teilt sich das Display in zwei untereinander dargestellte Hälften.

Auf dem gleichen Weg lässt sich das Ganze auch wieder ausblenden. Über den Monatskalender könnt ihr schnell den Tag, die Woche oder den gesamten Monat wechseln. Gleiches gilt, wenn ihr im unteren Teil des Kalenders den Zeitraum bzw. den Monat wechselt, denn dann wechselt auch der Monat im oberen Teil.









Ihr könnt diesen Monatskalender in allen verfügbaren Ansichten zusätzlich einblenden. Beim Scrollen durch den unteren Teil wird der obere allerdings irgendwann wieder ausgeblendet, sodass ihr diese immer wieder erneut aktivieren müsst. Öffnet ihr den Monatskalender in der aktiven Monatsansicht, wird nur die Navigation für den Monatswechsel eingeblendet. Das ist an der Stelle aufgrund der Scrollmöglichkeit zwar nicht mehr ganz so hilfreich, aber dennoch vielleicht für manche Nutzer eine gute Ergänzung.

Und wer die neue Ansicht noch nicht erhalten hat, der sucht einfach einmal nach einem Update über den Play Store oder beendet die App vollständig.

