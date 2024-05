Google I/O 2024: Alle wichtigen Ankündigungen in unter zehn Minuten – KI, Gemini, KI, Gemini und KI (Video)

Gestern Abend fand die Entwicklerkonferenz Google I/O statt, die auch in diesem Jahr wieder unzählige Ankündigungen hervorgebracht hat, die sich mit nur zwei Buchstaben zusammenfassen lassen: KI. Wir haben euch hier im Blog bereits über die wichtigsten Neuerungen informiert, einiges folgt noch, aber wer einen schnellen Überblick möchte, kann sich jetzt das beliebte ‚Google I/O in 10 Minuten‘-Video ansehen.



Die Google I/O Keynote war auch im Jahr 2024 wieder mit vielen Ankündigungen, Einblicken und direkt verfügbaren Neuerungen gepackt, die sich nahezu ausschließlich um die Künstliche Intelligenz drehten – allen voran natürlich mit Gemini. Man hat Gemini in viele weitere Google-Apps integriert bzw. wird dies in naher Zukunft tun, man hat das neue KI-Modell Gemini 1.5 Pro breiter verfügbar gemacht, beeindruckende Tech-Demos gezeigt, baut die Websuche um und vieles mehr.

Wer sich die gut 1:50 Stunden lange Keynote nicht ansehen möchte bzw. dies auch gestern nicht getan hat, könnte einmal in der auf zehn Minuten gekürzten Version reinschauen, die wir euch unten eingebunden haben. Alle aus Google-Sicht relevanten Ankündigungen sind kurz und knackig enthalten, genauso wie man sich das auch von der langen Version wünschen würde. Doch selbst in dieser Highlight-Variante kann man schon den Eindruck bekommen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel KI und Gemini war. Fun Fact: Das Wörtchen „AI“ wurde gestern Abend insgesamt 147 Mal ausgesprochen.

Weitere Ankündigungen abseits der großen Bühne sind in den nächsten Stunden und Tagen noch zu erwarten, denn vieles wurde noch nicht vollständig detailliert oder soll erst in den nächsten Tagen, Wochen oder gar Monaten starten. Für heute Abend erwarten wir noch den Release von Android 15 Beta 2, den man bereits in einem ersten Teaser angekündigt hat.









Google I/O 2024 in zehn Minuten

Alle wichtigen Infos zu den Ankündigungen:

