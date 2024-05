Gemini & Google Workspace: Neue KI-Features kommen – Update auf Gemini Pro 1.5 wird ausgerollt (Galerie)

Die Künstliche Intelligenz rund um Gemini ist schon seit langer Zeit ein Teil von Google Workspace, bei dem es in einer Seitenleiste eine Reihe von generativen Funktionen bietet. Jetzt hat man ein großes Update für diese Integration angekündigt, das nicht nur neue Funktionen im Gepäck hat, sondern auch auf das leistungsfähige Gemini 1.5 Pro-Modell aktualisiert wird



Die KI-Seitenleiste in Google Workspace wurde schon vor gut einem Jahr als „Duet AI“ gestartet und ist vor einigen Monaten in Gemini for Google Workspace umbenannt worden. Unter diesem Dach steht es ständig zur Verfügung und kann Dokument-bezogene Funktionen bieten, die von GMail über Docs bis Sheets zu finden sind. Mit der KI könnt ihr Texte verfassen lassen, Inhalte zusammenfassen, neu organisieren, euch zusätzliche Infos zeigen lassen und vieles mehr.

Jetzt hat man angekündigt, dass dieser kostenpflichtige Aufsatz auf Gemini 1.5 Pro aktualisiert wird und damit deutlich leistungsfähiger als bisher sein kann. Es gibt umfangreichere Antworten, präzisere Ausführungen und bereitet auch den Weg für weitere mediale Eingaben und Ausgaben, von denen zumindest in der ersten Ankündigung aber noch nichts zu sehen ist. Im aktuellen Update geht es vor allem um erhöhten Kontext zum eigentlichen Dokument.

Aber Gemini soll mit den neuen „AI-powered Workflows“ auch aus den einzelnen Apps ausbrechen und sowohl Dokument-übergreifend als auch mit Zugriff auf Google Drive arbeiten können. So hat man als Beispiel genannt, dass die Nutzer eine PDF-Rechnung aus GMail hochladen und Gemini darum bitten können, über diese den Überblick zu behalten. Gemini wird daraufhin einen neuen Ordner in Google Drive erstellen und automatisiert alle Rechnungen gleichen Typs in diesen hochladen.









Einige Gemini Workspace-Screenshots

Die neuen Features werden ab sofort in Workspace Labs als Alpha verfügbar sein und im Laufe des nächsten Monats für Google One AI Premium-Abonnenten nach und nach als Vorschau freigeschaltet. Die Workflows sind für die dritte Phase „später in diesem Jahr“ angekündigt.

