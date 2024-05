Google startet die nächste Ära der Websuche: KI statt Suchergebnisse kommt bald für alle Nutzer (Video)

Die Künstliche Intelligenz ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Google Websuche, hat ihre Arbeit bisher aber eher unter der Haube und nicht an der Oberfläche verrichtet. Das wird sich jetzt fundamental ändern, denn in einem der größten Websuche-Updates der letzten zwei Jahrzehnte wird Gemini fest integriert und soll den Nutzern maßgeschneiderte Informationen liefern.



Google ruft die nächste Ära der Websuche aus und beginnt diese natürlich mit der Integration von Gemini. Schon seit einigen Monaten steht der KI-ChatBot im Rahmen der „Search Generative Experience“ (SGE) für ausgesuchte Nutzer bereit und jetzt kann man offenbar den nächsten Schritt tun. Denn diese Integration wird ab sofort für „alle Nutzer“ (mehr dazu später) ausgerollt und soll ihre Dienste bei fast jeder Suchanfrage verrichten.

Die generative KI hat eine deutlich längere Ladezeit als die Standardergebnisse, was vielleicht auch erklärt, warum man vor wenigen Tagen die Anzahl der Suchergebnisse und die Dauer des Suchvorgangs versteckt hat. Gemini wird wenig überraschend noch über den eigentlichen Suchergebnissen gezeigt und kann auch als eine Art Inhaltsangabe aller Ergebnisse verstanden werden. Denn es werden die wichtigsten Informationen zusammengefasst – glücklicherweise für die Webmaster auch mit gut sichtbaren und verlinkten Quellenangaben.

Fraglich natürlich, ob die Nutzer überhaupt auf die Quelle klicken werden, wenn Gemini schon alle relevanten Informationen bereitstellt und eine weitere Aufbereitung nur eine Suchanfrage entfernt ist. Aber automatische Inhaltsangaben sind längst nicht alles, was Gemini in der Websuche leisten kann.









Gemini bietet zusätzliche Recherchemöglichkeiten und nimmt auch ganze Anfragen entgegen, so wie man sie dem KI-ChatBot auch direkt in seiner eigenen Umgebung stellen würde. Ihr könnt also nicht mehr nur Fragen oder kurze Stichpunkte in die Suchleiste eingeben, sondern auch komplexe Anfragen oder gar Aufgaben, die Gemini für euch erledigen soll. Etwa eine Reiseplanung erstellen, die dann innerhalb der Websuche mit weiteren Details angereichert wird.

Die endlosen Möglichkeiten werden mit vielen Beispielen und Screenshots im Google-Blog erläutert, schaut da einfach mal vorbei. Das wird vielleicht auch nötig sein, denn den Rollout für „alle Nutzer“ könnte uns im EU-Raum vielleicht zunächst umgehen. Denn man schaltet es ab sofort für alle US-Nutzer frei und will es schon „sehr bald“ auch für Nutzer in anderen Regionen freischalten. Ziel ist es, bis Jahresende einer Milliarde Nutzer Zugang zu verschaffen. Bei einem weltweiten Rollout wären es dann aber doch eher zwei bis drei Milliarden Nutzer, wenn nicht sogar noch mehr.

Und wer sich vor KI gar nicht mehr retten kann und die gute alte Websuche nutzen möchte, kann das nach dem Rollout über einen neuen Tab tun, der nur die reinen Web-Suchergebnisse zeigt.

