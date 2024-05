Google Websuche: Anzahl der gefundenen Ergebnisse wird versteckt – so könnt ihr es wieder einblenden

In der Google Websuche gibt es trotz aller Veränderungen und Anpassungen einige Konstanten, die über viele Jahre hinweg nicht verändert wurden und praktisch zum Inventar gehören. Dazu gehört ohne Frage auch die Information über die Anzahl der gefundenen Suchergebnisse. Jetzt ist diese Information plötzlich aus der Webversion verschwunden und für Google wohl nicht mehr ganz so relevant. Mit nur einem Klick könnt ihr sie aber zurückbringen.



Es ist vielleicht eine Information, die man in den meisten Fällen eher nebenbei wahrnimmt oder vielleicht auch vollständig überfliegt, aber sie kann manchmal auch relevant sein: Die Anzahl der gefundenen Suchergebnisse in der Google Websuche. Weil viele Nutzer es wohl nicht benötigen, hat man diese jetzt wegrationalisiert und in einem Untermenü versteckt, das ebenfalls nur wenige Nutzer anklicken dürften.

So könnt ihr die Anzahl der Suchergebnisse wieder einblenden

Wer die Anzahl der Suchergebnisse vermisst, klickt einfach auf „Suchfilter“ und schon wird sowohl die Anzahl als auch die Dauer bis zur Auslieferung der Ergebnisse wieder angezeigt. Weil die Darstellung an dieser Stelle nicht wehtut und die Anzahl schon ein wichtiger Teil der Informationen sein kann, dürfte man es wohl dauerhaft dort belassen und nicht eines Tages vollständig entfernen.

Zwar geht die Anzahl der Ergebnisse bei vielen Anfragen in die Hunderttausende oder viele Millionen, aber dennoch kann es eine relevante Information sein. Klar, ob es 20 Millionen oder 50 Millionen sind, ist vollkommen egal. Aber ob es nur wenige Dutzend Ergebnisse oder mehrere Millionen sind, kann schon ein wichtiger Gradmesser dafür sein, wie weit ein Begriff verbreitet ist. Da man auch die Seiten-Navigation durch ein Endlos-Scrollen ersetzt hat, wäre dieser Gradmesser ansonsten aus der Websuche verschwunden und nur auf anderen Wegen zugänglich.

