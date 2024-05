Zurück in die Zukunft KI: Google Gemini verlost einen elektrischen DeLorean – Wettbewerb gestartet (Video)

Google hat in dieser Woche einen ganzen Schwung neuer Funktionen für Gemini vorgestellt, die sich nicht nur an Endnutzer und Workspace-Abonnenten richten, sondern auch die große Entwickler-Community. Um diese zu umgarnen, hat man jetzt einen Wettbewerb gestartet, der mit hohen Geldpreisen sowie einem ganz besonderen Hauptpreis lockt: Ein elektrischer DeLorean aus Zurück in die Zukunft.



Die Entwicklerkonferenz Google I/O hatte nicht nur große Ankündigungen rund um Gemini für Privatnutzer, sondern hielt auch interessante Neuerungen für Entwickler bereit, die auf Google-Plattformen aufsetzen. So hat man die Gemini API ordentlich aufgebohrt, mit deutlich mehr Tokens versehen, den Funktionsumfang erweitert und auch schon die neueste Generation Gemini 1.5 Pro für Entwickler geöffnet.

Man hofft natürlich darauf, dass diese APIs sinnvoll eingesetzt werden und neue starke Apps und Anwendungsbereiche hervorbringen, von denen Google gleich dreifach profitieren kann: Zum einen die Gebühren für den API-Zugriff, als Zweites das versteckte Marketing für Gemini und die Gemini-Funktionen und als Drittes neue Anwendungsbeispiel für die Künstliche Intelligenz, die man dann auch selbst für eigene Apps und Ideen verwenden kann.

Um die Nutzung der API anzukurbeln hat man jetzt einen Gemini-Entwicklerwettbewerb gestartet. Um daran teilzunehmen, müssen Entwickler eine App erstellen, die Gemini-API integrieren, die App veröffentlichen und ein Vorstellungsvideo erstellen. Anschließend kann die App zur Teilnahme am Wettbewerb eingereicht werden, wodurch sich die Chance auf attraktive Preise eröffnet. Eine von Google eingesetzt Fachjury entscheidet über die Gewinner.









Zu gewinnen gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt einer Million Dollar. Für die effektivste App stellt man 300.00 Dollar in Aussicht, für die hilfreichste App 200.000 Dollar und für die kreativste App ebenfalls 200.000 Dollar. Da kann es sich schon lohnen, ein paar Tage Arbeit in die Entwicklung einer solchen App zu stecken. Jeweils weitere 50.000 Dollar gibt es für die beste Flutter-App, die beste Android-App, die beste Web-App, die beste ARCore-App, die beste App mit Firebase sowie die beste Spiele-App.

Zusätzlich gibt es einen Hauptpreis zu gewinnen, der sich kaum in Geld aufwiegen lässt und tatsächlich einzigartig ist: Ein Original DeLorean als Elektrofahrzeug. Das kultige Fahrzeug aus Zurück in die Zukunft wurde exklusiv für Google in eine Elektroversion umgebaut und wird in dieser Form unter den Gewinnern verlost. Klar, dass man einen solchen Preis stilecht nur mit Christopher Lloyd aufrufen kann.

Spannend wäre es ja, wenn eine der Gewinner-Apps zum größten Teil von Gemini selbst entwickelt wird. Also dann, fröhliches Programmieren 🙂

» Alle Details zum Gemini-Wettbewerb