Pixel 9 Pro Fold: Googles Foldable wächst – neuer Leak verrät die Displaygrößen und Displaydaten (Infografik)

In knapp drei Wochen wird Google die Pixel 9-Smartphones vorstellen, zu denen auch das Pixel 9 Pro Fold gehört. Der Nachfolger des Pixel Fold wurde bereits mehrfach geleakt und auch schon von Google offiziell in einem Teaser gezeigt, hielt bisher aber noch die größten Fragezeichen bereit. Jetzt können einige entfernt werden, denn wir erhalten alle Daten zu den Displays des Smartphones.



Google hat das Pixel 9 Pro Fold erst vor wenigen Tagen offiziell mit einem Teaser gezeigt und jetzt taucht es erneut bei den Leakern auf – diesmal mit allen Abmessungen rund um die Displays des Foldables. In der folgenden Infografik könnt ihr die Abmessungen und auch die technischen Daten des Smartphones ablesen, das für einen einzigen Generationensprung doch recht stark in der Größe wachsen wird.

Das Pixel 9 Pro Fold setzt auf ein 6,24 Zoll-Außendisplay und ist damit nicht mehr das kleinste Smartphone im kommenden Pixel-Portfolio – was bei der ersten Generation kurioserweise der Fall gewesen ist. Wird das Smartphone aufgeklappt, kommt ein 8 Zoll-Display zum Vorschein, das damit schon eine angenehme Tablet-Größe aufweist. Die Pixeldichte nimmt im Vergleich zum Vorgänger etwas ab, was im Alltag aber nicht auffallen dürfte. Dafür bleibt es bei 120 Hertz und man steigert sich auf 1600 Nits Innen sowie ganzen 1800 Nits Außen.

In den nächsten Tagen dürften weitere technische Daten des Foldable folgen, das schon im nächsten Monat in den Verkauf gehen könnte. Zumindest in puncto Display legt Google stark nach und wir dürfen gespannt sein, wie es mit dem Scharnier aussehen wird.

