Pixel Update: Das Mai-Update ist jetzt da – Google bringt wichtige Verbesserungen auf Pixel-Smartphones

Google hat am späten Abend ein Update-Paket für alle Pixel-Smartphones veröffentlicht, das neben dem Android-Sicherheitsupdate für Mai auch aus einem separaten Pixel-Update besteht, das jetzt ausgerollt wird. Das neue Paket für den fünften Monat bringt eine Reihe von Verbesserungenn in den unterschiedlichsten Bereichen sowie einige wichtige Bugfixes mit, auf die die Nutzer gewartet haben. Wir zeigen euch, was im neuen Pixel Update steckt.



Der gestrige Abend hat neben dem Android-Sicherheitsupdate für Mai für die Pixel-Smartphones auch ein separates Pixel-Update hervorgebracht, das wieder einige Verbesserungen mitgebracht hat. Es gibt Verbesserungen in mehreren Bereichen, wobei man Audio, Bluetooth und das Framework einzeln hervorhebt.

Im Audiobereich hat man die Qualität der Mikrofonaufnahme verbessert, Bluetooth sollte jetzt keine Verbindungsprobleme mehr mit Smartwatches haben und eine mögliche Zweisprachigkeit in den Schnelleinstellungen soll ebenfalls behoben sein.

Audio Fix für die verschlechterte Mikrofonaufnahmequalität in bestimmten Apps*[1] Bluetooth Behebung von Bluetooth-Kopplungsproblemen mit bestimmten Smartwatches unter bestimmten Bedingungen*[1] Framework Fix für die Anzeige der zweiten Sprache in den Schnelleinstellungen unter bestimmten Bedingungen*[1] Fixes sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nicht anders angegeben. Einige Fixes können anbieter-/regionsspezifisch sein. *[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

