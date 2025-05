Gemini 2.5 Pro: Google startet überraschend ein neues KI-Modell – I/O Edition verbessert Video und Coding

Google verliert mit Gemini keine Zeit und hat schon jetzt ein neues KI-Modell veröffentlicht, das eigentlich erst in zwei Wochen zur anstehenden Entwicklerkonferenz gestartet werden sollte. Doch schon jetzt steht für interessierte Nutzer und Entwickler das neue Gemini 2.5 Pro I/O Edition zur Verfügung, das sowohl im Bereich der Videoanalyse als auch der Programmierung und Code-Überarbeitung riesige Fortschritte machen soll.



Google legt praktisch täglich mit neuen Gemini-Funktionen nach und auch die KI-Modelle kommen in immer kürzeren Intervallen zu den Nutzern, wobei man jetzt schon wieder das nächste ankündigen konnte. Erst im Dezember gab es Gemini 2.0, dieses Frühjahr kam Gemini 2.5 und jetzt bekommen wir einen Zwischenschritt auf dem Weg zur dritten Major-Version, der an vielen Stellschrauben dreht und vor allem die Bereiche Programmierung und Video in den Mittelpunkt stellt: Gemini 2.5 Pro I/O Edition.

Offiziell trägt das neue Modell die Standardbezeichnung Gemini 2.5 Pro, denn das I/O-Kürzel wird nur als PR-Brücke für das Event verwendet, bei dem in gut zwei Wochen sicherlich weitere Neuerungen präsentiert und vielleicht auch freigeschaltet werden. Weil man mit dem Launch nicht mehr warten wollte, wurde es eben schon jetzt angekündigt und offiziell für alle Nutzer freigeschaltet. Man verspricht den Nutzern Verbesserungen bei der Code-Transformation, Code-Bearbeitung und der Entwicklung komplexer Agenten-Workflows. In den Videos hier im Artikel könnt ihr einen Eindruck bekommen.

Man hebt nicht ohne Stolz hervor, dass Gemini 2.5 Pro jetzt mit 147 Elo-Punkten Vorsprung den ersten Platz auf der WebDev Arena-Bestenliste einnimmt, wobei man zuvor auf dem zweiten Platz gelegen hat. In Bezug auf Benchmarks steigert sich LiveCodeBench v5 (Codegenerierung) von 70,4 % auf 75,6 %. Diese Bestenliste misst die menschliche Präferenz für die Fähigkeit eines Modells, ästhetisch ansprechende und funktionale Web-Apps zu erstellen.









Google wirbt mit modernster Leistung beim Videoverständnis, mit einem Ergebnis von 84,8 % im VideoMME-Benchmark. Entwickler profitieren außerdem von weniger Fehlern beim Funktionsaufruf und verbesserten Auslöseraten für Funktionsaufrufe. Klingt alles ganz gut, ob es im Alltag aber wirklich einen Unterschied macht und noch mehr Entwickler zu Gemini treibt, wird sich erst noch zeigen müssen.

In jedem Fall zeigt sich, dass Gemini sich auch stark an Entwickler richten will, um die Nutzung des KI-Modells im Bereich der Programmierung auszubauen.

» Gemini: Google verzehnfacht das Upload-Limit – ab sofort lassen sich bis zu zehn Dateien parallel nutzen

» Android: Gemini bekommt neues Homescreen-Widget – enthält viele wichtige Funktionen (Screenshots)

[9to5Google]