Pixel-Smartphones: Google startet Akku-Gesundheit nur für wenige Geräte – kein Update für ältere Pixel-Phones

Mit dem baldigen Start von Android 16 wird Google das immer weiter gewachsene Framework der Akku-Gesundheit einführen, das sich mehrfach in den Betas gezeigt hat. Weil der Start der neuen Version nicht mehr lange auf sich warten lassen wird, hat man jetzt verraten, auf welchen Smartphones diese Funktionen ankommen werden. Zumindest in diesem Bereich wird man viele Pixel-Nutzer mit Android 16 enttäuschen.



In den letzten Monaten gab es viele Android-Entwicklungen rund um den Akku, die allesamt im neuen Bereich der Akku-Gesundheit zusammengefasst werden sollen. Dort findet sich eine prozentuale Angabe der Akkuleistung im Vergleich zu einer brandneuen Batterie, es sind Verknüpfungen einiger Funktionen wie etwa das adaptive Aufladen oder das Aufladen bis 80 Prozent enthalten und einiges mehr. Daher wird der Bereich zur ersten Anlaufstelle für alles rund um den Akku – aber nicht für alle Smartphones.

Die Akku-Gesundheit wird mit Android 16 starten, soll aber nur auf den neuen Smartphones ankommen, während viele ältere Generationen ausgespart werden. Konkret heißt es, dass die Pixel 9-Smartphones sowie das Pixel 8a und das Pixel 9a diesen neuen Bereich erhalten werden. Die kommenden Pixel 10 werden nicht erwähnt, aber wir können wohl davon ausgehen, dass es auch auf diesen verfügbar sein wird. Aber was ist mit den älteren Geräten, die aufgrund der sehr langen Android-Updates kaum als „alt“ bezeichnet werden können?

Google gibt lediglich etwas kryptisch an, dass diese Funktion auf allen anderen Geräten aufgrund von „Produktlimitierungen“ nicht verfügbar sind. Andere Apps können so etwas allerdings anzeigen, sodass diese Angabe kaum nachvollzogen werden kann. Möglicherweise ist die Angabe auf älteren Pixel aufgrund einer anderen Akku-Technologie nicht ganz so zuverlässig, aber dann könnte man es dennoch mit einer Warnmeldung einführen. Ob man sich dazu mit einem zukünftigen Release noch durchringen wird, bleibt abzuwarten.

Wir erwarten den Start der finalen Android 16-Version eigentlich erst für den Juni, doch aufgrund der Ankündigung, der zeitlichen Nähe zum nächstwöchigen Android Show-Event sowie der bereits veröffentlichten letzten Beta ist auch ein Frühstart nicht ausgeschlossen.

