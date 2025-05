Pixel-Smartphones: Diese Android-Versionen werdet ihr bekommen – basierend auf Googles Update-Garantie

Google bewirbt die Pixel-Smartphones unter anderem damit, diese zuverlässig, sehr zeitnah und viele Jahre nach dem Verkaufsstart mit Android-Updates zu versorgen. Für alle neuen Smartphones gibt man mittlerweile eine Update-Garantie von sieben Jahren und für einige ältere Generationen wurde kürzlich eine Verlängerung angekündigt. In diesem Artikel zeigen wir euch, mit welcher Android-Zielversion ihr aus heutiger Sicht rechnen könnt.



Es gibt immer mehr gute Gründe, um sich beim Kauf eines neuen Smartphones für ein Pixel zu entscheiden – wobei nach wie vor natürlich die Update-Garantie der größte Pluspunkt ist. Trotz kleinerer Stolpersteine, die längst wieder vergessen sind, steht Google mit den Smartphones in puncto Zuverlässigkeit an der Spitze und versorgt diese nach wie vor in sehr schnellem Tempo mit den neuesten Version. Quer durch das gesamte Portfolio ist das bis heute unerreicht. Und wird es aufgrund der Android-Pixel-Verstrickungen sicherlich auch bleiben.

Schon zum Verkaufsstart eines Pixel-Smartphones ist klar, wie lange diese mit Android-Updates versorgt werden. Denn Google gibt einen festen Zeitplan vor, der noch vor dem Verkaufsstart verkündet wird und sich auf das Erscheinungsdatum der US-Version bezieht. Früher gab es dafür eine feste Monatsangabe, mittlerweile ist es aber nur noch eine garantierte Zeitspanne. Das ändert nichts an der Dauer oder der Zuverlässigkeit, macht es aber etwas schwerer, die garantierten Zeiten und Zielversionen nachzuvollziehen. Daher listen wird diese hier für euch auf.

Durch die mittlerweile sehr lange Update-Dauer sprechen wir bei den Pixel 9-Smartphones gar schon über Updates bis in das Jahr 2031 (!) und selbst ein zwei Jahre altes Budget-Smartphone (Pixel 7a) wird noch bis 2028 versorgt. Aber welchen Android-Versionen entspricht dies? Die a-Smartphones werden aufgrund ihres Releases im Frühsommer auch nur bis Juli oder August mit Updates versorgt, wodurch sich langfristig leider die Tatsache ergibt, dass sie den letzten großen Betriebssystem-Release knapp verpassen. Hier findet ihr die Liste.









In der folgenden Liste findet ihr die hochgerechneten Daten zum letzten Android-Update der Geräte. Weil Google nur eine Zeitspanne ab dem Verkaufsstart angibt, kann sich das bei weiter in der Zukunft liegenden Versionen allerdings noch ändern. Denn es ist nicht gesagt, dass der Jahreszyklus bis Android 16, Android 17 oder eben auch Android 21 bestehen bleibt. Genauso kann es passieren, dass man den Release-Monat wechselt und somit deutlich früher oder später veröffentlicht, was sich ebenfalls auf die Zielversion auswirken kann.

Diese Android-Versionen werden die Pixel-Smartphones erhalten

Pixel 6: Android 17

Android 17 Pixel 6a: Android 17

Android 17 Pixel 7: Android 18

Android 18 Pixel 7a: Android 18

Android 18 Pixel Fold: Android 18

Android 18 Pixel 8: Android 20

Android 20 Pixel 8a: Android 20

Android 20 Pixel 9: Android 21

Android 21 Pixel 9a: Android 21

Das sind wohlgemerkt nur die garantierte Zeiträume, die von Google auch schon einmal zum Vorteil der Nutzer erweitert wurde. Die Liste gilt nur dann, wenn Google nichts am Android-Konzept ändert. Vielleicht stellt man ja irgendwann auf einen zweijährigen Takt oder halbjährlichen Takt um. Vielleicht kommt das Betriebssystem zukünftig im Frühjahr und nicht im Herbst. Vielleicht treten andere unvorhersehbare Dinge auf, die eine Android-Version soweit verzögern, sodass es dann doch nicht mehr kommt. Nicht ohne Grund gibt Google eine Zeitspanne und keine Zielversion an.

