YouTube: Neue Multiview-Ansicht zeigt bald vier Kanäle gleichzeitig – ist das wirklich sinnvoll? (Kommentar)

Die Videoplattform YouTube ist auch auf Smart TVs sehr erfolgreich und hat die großen Fernseher mittlerweile als wichtigste Geräteklasse ausgemacht. Um das gebührend zu würdigen, gibt es schon bald größere Updates für die Smart TV-Oberfläche, die neben einem neuen Player auch die Multiview-Komponente im Gepäck haben wird. Diese wird es Nutzern ermöglichen, vier Kanäle gleichzeitig zu schauen – aber ist das wirklich notwendig?



Schon bald wird es neue YouTube-Oberflächen für Smart TVs geben, die sowohl einen ganz neu gestalteten Player als auch die Multiview-Ansicht im Gepäck haben wird. Mit dieser wird es möglich sein, vier Kanäle gleichzeitig abzuspielen, so wie ihr das auf obigem Vorschaubild sehen könnt. Google hat bisher nur das Teaserbild veröffentlicht und noch keine Details zur Verwendung verraten. Nur so viel: Es sollen sich keine Sportinhalte in diese Ansicht legen lassen.

Nun kann man das sicherlich sehr praktisch finden und ich kann mich noch an meine Kindertage erinnern, an denen ich so etwas gefeiert hätte – gerne auch mit 10 oder mehr Kanälen. Vielleicht auch inspiriert von Zurück in die Zukunft. Mit Bild-in-Bild hatten selbst klassische Fernseher lange Zeit zumindest einen solchen Ansatz, mit dem das Programm eines zweiten Senders im kleinen Bild fortgesetzt werden kann – ungemein praktisch für Sport, langatmige Sendungen oder Werbepausen.

Doch ganz ehrlich: Wer braucht vier Kanäle gleichzeitig? Wer kann diese aufmerksam verfolgen? Ich denke nicht, dass das in irgendeiner Form möglich ist. Und sobald man sich auf ein Inhaltsfenster konzentriert, kann man dieses dann auch wieder in das Großformat schalten. Ganz davon abgesehen, dass es (hoffentlich?) keine Tonspuren gibt – zumindest nicht für alle Inhalte gleichzeitig. Sicherlich gibt es eine Zielgruppe für so etwas, aber mir hat sie sich bisher nicht vorgestellt.

Vorstellen könnte ich mir das persönlich bei der Programmsuche, um sich einen Überblick über die aktuell gezeigten Inhalte zu verschaffen. Doch dann wird vermutlich schnell zum Vollbild gewechselt. Wir dürfen gespannt sein, wie man mit dieser Ansicht verfahren wird. Im Laufe der nächsten Monate soll diese für erste Nutzer ausgerollt werden und vielleicht kommt es ja doch so gut an, dass man diesen Bereich weiter ausbauen wird.

