Pixel Glow: Ist das Googles neuer Pixel 11-Leuchteffekt? Glyph-Leuchte ersetzt den Thermometer-Sensor (Leak)

Google wird bei den kommenden Pixel 11-Smartphones nicht nur bei den Spezifikationen unter der Haube nachlegen, sondern erstmals seit langer Zeit auch etwas am Äußeren der Geräte ändern. Schon seit Wochen gibt es Spekulationen über den Leuchteffekt Pixel Glow und jetzt könnte uns ein Leak verraten, wo dieser positioniert ist und wie es umgesetzt wird.



Wir hatten hier im Blog schon vor einigen Tagen über den Pixel 11-Leuchteffekt Pixel Glow berichtet und ich hatte euch zwei Pixel Glow-Varianten gezeigt, die denkbar sind. Einmal in Form eines leuchtenden Google-G auf der Rückseite und eine zweite Variante mit einer leuchtenden Kameraleiste. Jetzt zeigt sich im Rahmen des gestrigen umfangreichen Pixel 11-Leaks eine weitere Variante – die wohl den Tatsachen entsprechen soll.

Wir haben euch schon gestern alle Infos zu den Pixel 11-Smartphones aufgelistet und dabei auch obiges Mockup von Pixel Glow gezeigt. Laut dem Leak soll die Glow-Fläche, die den Nutzer über eingehende Benachrichtigungen oder ein aktives Gemini Live informieren soll, innerhalb der Kameraleiste positioniert sein. Neben dem LED-Blitz soll es den seit einigen Generationen dort befindlichen Thermometer-Sensor ersetzen.

Pixel Glow zeigt sich in Form eines Google-G, das im Glyph-Stil stark Mosaik-artig verpixelt ist und in den unterschiedlichsten Farben leuchten kann – offenbar auch in unterschiedlichen Farben für einen schicken Animationseffekt. Das sieht auf den ersten Blick merkwürdig aus, auf den zweiten Blick vielleicht informativ und auf den dritten ein wenig „billig“ – das ist zumindest meine persönliche Meinung. Das Mockup ist kein echtes Renderbild oder Foto, soll der Umsatzung aber nahekommen.

Ob man diesem Leak glauben kann, lässt sich schwer sagen. Wenn es schon ein „G“ sein muss, würde sich doch eher das mittig platzierte Logo anbieten. Soll die Kameraleiste leuchten, würde sich eher mein obiger Entwurf anbieten. Vielleicht erfahren wir in den nächsten Tagen schon etwas mehr, denn die Leaker haben offensichtlich eine gute Quelle aufgetan.

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[9to5Google]

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