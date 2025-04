Pixel 9a vs iPhone 16e: Google veröffentlicht neuen umfangreichen Vergleich der Budget-Smartphones

Google hat erst vor knapp zwei Wochen das neue Pixel 9a in Deutschland auf den Markt gebracht, das als Budget-Ableger der erfolgreichen Pixel 9-Smartphones an den Start geht. In dieser Rolle konkurriert es auch mit dem Apple iPhone 16e, das in der gleichen Kategorien unterwegs ist. Jetzt hat der Google Store einen wirklich interessanten Vergleichstest zwischen den beiden Smartphones veröffentlicht.



Schon vor einigen Jahren hat Google immer wieder durchblicken lassen, dass die Pixel-Smartphones einen anderen Konkurrenten haben, als es von vielen Nutzern damals beobachtet wurde. Man will nicht den Android-Markt für sich erobern und die wichtigen Partner schädigen, sondern viel mehr den Android-Kuchen vergrößern und die Nutzer vom iPhone in das eigene Ökosystem bringen. Das wird auch im Marketing immer wieder deutlich, wobei vor allem die unterhaltsamen Pixel-iPhone-Vergleiche, die stets den geringeren Funktionsumfang der Apple-Geräte auf die Schippe genommen hatten, unvergessen bleiben. Jetzt setzt der Google Store auf den direkten Vergleich.

Im Google Store gibt es in der US-Version jetzt einen ausführlichen Vergleich zwischen dem neuen Pixel 9a und dem iPhone 16e aus dem Hause Apple. Welches der beiden Smartphones aus diesem Test als Sieger hervorgeht, ist allein schon aufgrund der Veröffentlicht von Anfang an klar. Dennoch ist es interessant, wie weit das Google-Smartphone in allen vergleichenden Bereichen vor dem iPhone liegt – und dabei wird tatsächlich kaum etwas Wichtiges ausgespart. Wenig überraschend geht kein einziger Punkt an Apple.

Der Vergleich umfasst die wichtigsten Spezifikationen, die Leistungen des Displays und der Kamera, der angebotenen Kameratricks und natürlich auch der wichtigen lokalen KI-Funktionen. Gerade die seit längerer Zeit bekannte KI-Schwäche von Apple wird dabei genüsslich ausgeschlachtet. Aber auch die Farbauswahl, der gebotene Update-Zeitraum und der Preis werden im Vergleich angeführt.









Selbst ohne die blendende und vielleicht sogar noch rosarote Pixel-Brille kann man sagen, dass Googles Smartphone deutlich mehr bietet als das Apple iPhone 16e. Zwar hat man wichtige Punkte von der Rechenpower bis zur Akkulaufzeit sicherlich nicht ganz zufällig ausgespart, aber schlussendlich kommt es auf diese Werte gar nicht mehr so sehr an. Die Leistungen moderner Smartphones sind allesamt im akzeptablen oder guten Bereich, sodass sich die Nutzer eher dafür interessieren, was sie mit dem Gerät tun könnt. Der geringere Preis und die zwei Jahre längeren Updates spielen natürlich eine wichtige Rolle.

Schaut euch den Vergleich einmal an und lest auch den Text über und unter der Tabelle, es ist im leicht verständlichen Englisch ganz witzig geschrieben und hält noch weitere Vergleiche und Zusatzinformationen bereit. Als Fazit heißt es: Vergleich? Welcher Vergleich? Oder anders übersetzt: Das iPhone 16e ist kein echter Konkurrent für das Pixel 9a.

» Der gesamte Vergleich im US Google Store

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-04-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.