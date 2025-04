20 Jahre YouTube: 20 Millionen Uploads pro Tag, mehr als 20 Milliarden Videos und viele weitere Einblicke

In dieser Woche konnten wir 20 Jahre YouTube zelebrieren und natürlich wurde der Geburtstag auch von Googles Videoplattform selbst mit einer Reihe von Aktivitäten begleitet. Neben einer Reihe von nur kurzzeitig verfügbaren witzigen Eastereggs hat man auch einen Einblick in die aktuellen Zahlen gegeben, die die Größe der Videoplattform in Deutschland und rund um die Welt belegen. Hier findet ihr sie alle in der Übersicht.



Es wird niemanden überraschen, dass YouTube nicht nur eine riesige Reichweite, sondern auch eine gigantische Videosammlung in sich vereinen kann – und anlässlich des 20. Geburtstags hat man das noch einmal eindrucksvoll unterstrichen. Passend zum vollendeten zweiten Jahrzehnt konnte man ganze 20 Milliarden Videos auf der Videoplattform vermelden und an jedem einzelnen Tag kommen etwa 20 Millionen weitere Videos dazu. Das sind etwa 230 Videos pro Sekunde.

Aber nicht nur die Creator sind fleißig, sondern auch die Nutzer sorgen für große Bewegung auf der Videoplattform: Tag für Tag gibt es gut 100 Millionen Kommentare unter den Videos, wobei etwa jeder zehnte Kommentar von einem anderen Nutzer mit einem Like bzw. Herz versehen wird. Natürlich werden diese hochgeladenen Videos nicht zu knapp konsumiert: Allein in Deutschland hat YouTube 56 Millionen aktive monatliche Nutzer. Es werden weltweit 70 Milliarden Kurzvideos pro Tag abgerufen und ganze 21 Millionen deutsche Nutzer verwenden YouTube am Smart TV.

Es gibt noch sehr viel mehr Zahlen, die in mehreren Wellen und in den unterschiedlichsten Mitteilungen veröffentlicht wurden. Wir zeigen sie euch hier alle im Überblick. Wenn man bedenkt, dass YouTube seit zwei Jahrzehnten wächst und mit den Smart TVs, Kurzvideos sowie Podcasts und Musikstreaming noch ein großes Wachstumspotenzial hat, kann man sich vorstellen, welche Bedeutung die Plattform sowohl für Google als auch die gesamte Nutzerschaft hat.









Über 20 Milliarden Videos wurden bisher auf YouTube hochgeladen (das sind 9 Nullen!)

20 Mio. neue Video-Uploads pro Tag

100 Mio. Kommentare täglich, davon werden 10 Mio. „geherzt“

3,5 Mrd. Likes pro Tag

Mehr als 300 Musikvideos haben die Milliardenmarke durchbrochen

Auch YouTube Music und YouTube Kids feiern mit – beide Dienste wurden vor zehn Jahren gestartet. Fun Fact: YouTube Music hieß intern „Woodstock“, YouTube Kids „Pegasus“

YouTube ist mit 56 Millionen Nutzern die meistgenutzte Videoplattform in Deutschland

YouTube ist in Deutschland die bevorzugte Videoplattform für die Gen Z

YouTube Shorts erreicht 70 Milliarden tägliche Aufrufe und hat zwei Milliarden angemeldete Nutzer pro Monat weltweit

YouTube hat auf Smart TVs 21 Millionen aktive Nutzer in Deutschland

YouTube erreicht monatliche 10 Millionen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland – das sind 90 Prozent der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe

Von den drei Millionen aktiven Kanälen mit YouTube-Partnerprogramm bestehen mehr als eine halbe Million schon über zehn Jahre

YouTube hat in den letzten drei Jahren mehr als 70 Milliarden Dollar an Creator ausgeschüttet

Pro Minute werden mehr als 500 Stunden Videomaterial zu YouTube hochgeladen (Stand Juni 2022)

Mehr als eine Milliarde Nutzer weltweit verwenden YouTube Podcasts

MrBeast ist mit 350 Millionen Abonnenten der mit Abstand größte Creator auf der Videoplattform

Cristiano Ronaldo hat mit dem Start seines YouTube-Kanals innerhalb von 90 Minuten mehr als eine Million Abonnenten erreicht – Weltrekord

Das meistgesehen Video aller Zeiten ist nach wie Despacito. Die gesamte Top10 besteht nur aus Musikvideos

Mars, Bosch und Kaufland sind die erfolgreichsten Marken in Deutschland auf YouTube

Mehr als 25.000 vollzeitäquivalente Jobs in Deutschland sind mit dem YouTube-Ökosystem verknüpft

