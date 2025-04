20 Jahre YouTube: Googles Videoplattform feiert 20. Geburtstag – zeigt jetzt neue Zahlen und Eastereggs

Wie die Zeit vergeht: Am heutigen 23. April feiert Googles Videoplattform YouTube den 20. Geburtstag und hat sich anlässlich dessen nicht nur noch etwas tiefer in die Karten blicken lassen, sondern hat auch eine Reihe temporärer Späße gestartet. Mittlerweile hat das Angebot allein in Deutschland 56 Millionen Nutzer, hostet mehr als 20 Billionen Videos und hat einige Eastereggs veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.



20 Jahre YouTube. Wir haben euch schon vor einigen Tagen sehr viele interessante Einblicke in die YouTube-Nutzung gegeben und dabei verraten, wie viel Videos, Nutzer, Smart TV-Nutzer, Kommentare und Rekorde es auf der Videoplattform gibt – und jetzt legt man noch einmal nach. Im Folgenden findet ihr eine Reihe zusätzlicher Zahlen, die in ihrer Dimension sicherlich zu beeindrucken wissen und die Bedeutung der Plattform unterstreichen.

Über 20 Billionen Videos wurden bisher auf YouTube hochgeladen (das sind 12 Nullen!)

20 Mio. neue Video-Uploads pro Tag

100 Mio. Kommentare täglich, davon werden 10 Mio. „geherzt“

3,5 Mrd. Likes pro Tag

Auch YouTube Music und YouTube Kids feiern mit – beide Dienste wurden vor zehn Jahren gestartet. Fun Fact: YouTube Music hieß intern „Woodstock“, YouTube Kids „Pegasus“

Das sind gewaltige Zahlen, schaut euch unbedingt auch die Statistiken zu YouTube Deutschland an. Kein Wunder, dass YouTube für Google mittlerweile eine solch große Bedeutung hat und nach vielen Jahren vom Sorgenkind zur Cashcow entwickelt wurde. Denn tatsächlich ist YouTube durch die Entwicklungen der letzten Jahre zu Googles neuer Gelddruckmaschine geworden: YouTube Premium, YouTube TV, die Smart TV-Nutzung und vor allem der Werbeblocker lassen sich die Umsätze sprudeln. Mittlerweile ist YouTube mehr wert als Disney und damit das größte Medienunternehmen.









Anlässlich des Jubiläums hat man schon vor einigen Tagen YouTube Premium Lite in Deutschland gestartet, mit dem sich die Abozahlen sicherlich in den nächsten Monaten noch einmal spürbar erhöhen werden. Am Tag des Geburtstags gibt es aber auch eine Reihe von neuen Späßen, Logos und Anpassungen, die ihr nur heute oder nur in dieser Woche ausprobieren könnt:

Ein Geburtstags-Yoodle auf der Startseite oben links

Ein temporäres Geburtstagslogo, inspiriert vom ersten Logo-Entwurf

Eine besondere Geburtstags-Animation beim Liken von Videos

Nach Eingabe von “bday” auf der Wiedergabeseite verwandelt sich die Steuerungsleiste in ein Retro-Design (nur heute verfügbar)

Ein Geburtstags-Fortschrittsbalken bei ausgewählten Videos (nur heute verfügbar)

Virtuelle Geschenke für Creator*innen in Livestreams wie Tortenstücke oder Partyhüte (nur in dieser Woche verfügbar)

Ich denke, dass die Bedeutung von YouTube in den nächsten Jahren tatsächlich noch einmal steil nach oben gehen wird. Nicht mehr nur als Videoplattform, sondern vor allem am Smart TV, als Entertainment-Plattform für Video, Musik und Podcasts sowie der Verbreitung von weiteren digitalen Inhalten.

