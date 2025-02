YouTube auf dem Smart TV: Fernsehen ist jetzt die wichtigste Plattform – mehr als Smartphone und Web

Die Videoplattform YouTube kann auf vielen Geräten genutzt werden und steht vom Smartphone über Tablets bis zum Web oder auf dem Fernseher an praktisch allen medialen Stellen zur Verfügung. Die Relevanz der einzelnen Plattformen hat sich dabei mehrfach verschoben und jetzt konnte man erneut eine Verschiebung verkünden: Für YouTube ist der Fernseher jetzt die Nummer #1.



In diesen Tagen feiert YouTube den 20. Geburtstag und hat anlässlich dessen nicht nur die Schwerpunkte für das Jahr 2025 mitgeteilt, sondern hatte auch Rekorde zu verkünden: Glaubt man CEO Neal Mohan, dann ist der Fernseher jetzt die wichtigste Plattform für YouTube. Auf keinem anderen Gerät wird länger gestreamt als auf dem Fernseher. Konkret werden allein auf dem Fernseher eine Milliarde Stunden Video pro Tag gestreamt. Das ist schon ein gewaltiger Wert, der weiter stark wachsen wird.

Damit löst der Fernseher das Smartphone ab, das für YouTube lange Zeit die wichtigste Plattform gewesen ist und vor einigen Jahren selbst den Desktop als wichtigste Plattform abgelöst hatte. Kein Wunder, dass es in den letzten Jahren viele Veränderungen für die Smart TV-Apps gegeben hat. Dass die Gesamtdauer auf dem Fernseher länger ist als am Smartphone, ist natürlich keine Überraschung. Rein auf die Nutzeranzahl bezogen dürfte das Smartphone noch viele weitere Jahre an der Spitze stehen.

Der YouTube-Erfolg wird aber nicht nur von den eigenen Videos angetrieben, sondern sicherlich auch von YouTube TV, das in den USA jetzt acht Millionen aktive Abonnenten hat. Diese verbringen große Teile oder den gesamten TV-Konsum mit YouTube, was die Statistiken natürlich nach oben treibt. YouTube TV gehört auch zu den Schwerpunkten dieses Jahres, sodass man sowohl die Anzahl der US-Abonnenten ausbauen will als auch vielleicht einen internationalen Start ins Auge fassen könnte.

Aber nicht nur bei YouTube auf dem Smart TV läuft es gut, sondern auch an anderer Stelle: YouTube Premium hat nach wie vor 100 Millionen Abonnenten, YouTube ist die meistgenutzte Podcast-Plattform in den USA und man konnte die Anzahl der kostenpflichtigen Kanalmitgliedschaften um 40 Prozent steigern.

[YouTube Blog]

