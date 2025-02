Google Maps: So groß ist die Kartenplattform wirklich – Google nennt gigantische Nutzerzahlen für 2024

Die Kartenplattform Google Maps gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Google-Produkten überhaupt, denn diese ist nicht nur zentral integriert, sondern auch als Einzelprodukt äußerst beliebt. Anlässlich des kürzlichen Geburtstags 20 Jahre Google Maps hat man jetzt einige Zahlen genannt, um die Reichweite und Popularität der Plattform noch einmal zu unterstreichen.



Vor einer Woche haben wir 20 Jahre Google Maps zelebriert und euch einen kurzen Einblick darin gegeben, wie die Kartenplattform begonnen hat und welche wichtigen Weichenstellungen schon vor knapp zwei Jahrzehnten vorgenommen wurden. Auch im beginnenden dritten Jahrzehnt hat die Kartenplattform nichts von ihrer Relevanz verloren – ganz im Gegenteil. Denn die Nutzerzahlen wachsen immer weiter, wobei sicherlich vor allem die Smartphone-Nutzung nach wie vor Wachstumstreiber ist.

Jetzt hat das Google Maps-Team anlässlich des Jubiläums einige Statistiken rund um die Nutzung veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Man kann schon den Hut ziehen, wenn man sich diese Daten einmal verinnerlicht.

Zwei Milliarden Nutzer pro Monat

Google Maps wird monatlich von mehr als zwei Milliarden Nutzern verwendet, für die die Plattform zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden ist. Grob überschlagen ist das jeder vierte Mensch. Allerdings muss man auch sagen, dass nicht gesagt wird, was genau ein „Nutzer“ ist. Reicht da schon eine eingebettete Karte auf einer Webseite oder in einer App?

Eine Billion Kilometer Routenplanung

Allein im vergangenen Jahr 2024 haben die Google Maps-Algorithmen eine Billion Kilometer an Routen zur Verfügung gestellt. Das ist die Entfernung, die die Erde nach etwa Tausend Umkreisungen der Sonne zurückgelegt hat. Allerdings geht auch hieraus nicht hervor, ob das nur die Planungen sind oder auch die tatsächlich verwendeten Navigationsstrecken. Dennoch, eine enorme Zahl, die einmal mehr zeigt, wie relevant vermeintlich simple Features wie etwa die ökologischen Routen sind und welchen Einfluss sie haben können.









250 Millionen Geschäfte

In Google Maps sind 250 Millionen Orte und Geschäfte auf der Karte eingetragen. Würde man jeden dieser Orte einmal besuchen wollen, benötigt man 28500 Jahre Lebenszeit. Kein Wunder, dass man jetzt die Google Maps Placemarks verkleinert, um mehr Übersicht auf der Karte zu schaffen.

500 Millionen Local Guides

Pro Jahr geben etwa 500 Millionen Nutzer Feedback in Form von Rezensionen, Fotos, Bewertungen oder Verkehrsstörungen ab und tragen dazu bei, die Informationen valide und aktuell zu halten. Das sind mehr Beitragende, als es Sterne auf der Milchstraße gibt.

100 Millionen Updates pro Tag

Diese gewaltige Zahl haben wir euch schon vor einigen Wochen etwas ungläubig präsentiert und jetzt wiederholt man sie erneut: Es gibt 100 Millionen Google Maps-Updates pro Tag, wobei man leider nicht verrät, was man genau zu „Update“ dazu zählt. Um diese Zahl einmal fassen zu können: Allein in der Zeit für das Lesen des ersten Satzes dieses Abschnitts wurden bei Google Maps gut 10.000 Änderungen vorgenommen. Klar, dass man die nicht alle manuell prüfen oder in irgendeiner Form bewerten kann.

—

Ich denke, dass die Bedeutung von Google Maps noch einmal bewusst werden lässt und es nicht zu erwarten, dass diese Zahlen auf absehbare Zeit sinken werden.

» 20 Jahre Google Maps: Die Kartenplattform feiert Geburtstag; so hat alles begonnen (Screenshot & Video)

[Google-Blog]