20 Jahre Google Maps: Die Kartenplattform feiert Geburtstag; so hat alles begonnen (Screenshot & Video)

Die Kartenplattform Google Maps ist aus dem digitalen Alltag vieler Menschen kaum wegzudenken, denn mit ihren oftmals zuverlässigen und umfangreichen Informationen ist es vom Desktop bis zum Smartphone und im Auto enorm wertvoll. Am heutigen 8. Februar feiert Google Maps den 20. Geburtstag und gehört damit bereits zu den ältesten Produkten im Google-Portfolio. Das war damals kaum absehbar.



Kaum zu glauben, aber am heutigen 8. Februar feiert Google Maps bereits den 20. Geburtstag. Die Kartenplattform wurde am 8. Februar 2005 mit einem überraschend kurzen Blogpost angekündigt, der weder Bilder noch die technischen Innovationen enthielt. Gestartet ist es zuerst am Desktop im Browser, allerdings nur für US-Nutzer. Erst ein ganzes Jahr später, am 26. April 2006, ist Google Maps in Deutschland und vielen weiteren Ländern gestartet. Bis zur mobilen Version, erstmals auf dem iPhone, sollte es noch bis November 2007 dauern.

Google Maps war bei Weitem nicht die erste Kartenplattform im Web, denn es gab damals viele Anbieter mit statischen Karten, die aus einzelnen Bildern bestanden, zwischen denen man sich durchklicken konnte. Die große Innovation von Google Maps bestand darin, dass die Karte interaktiv war, frei verschoben werden konnte, gezoomt werden konnte und all das ohne spürbare Ladezeit funktioniert hat. Damals hochmoderne Webtechnologien haben das erst möglich gemacht.

Allein der Nutzungskomfort war eine solch enorme Steigerung im Vergleich zur Konkurrenz, dass die Nutzer wohl in Scharen zu Google Maps gewechselt haben, das sich rechtzeitig bis zum zwei Jahre später startenden Smartphone-Boom etablieren konnte. In den folgenden Jahren wurde der Umfang der Plattform massiv ausgebaut, sodass es sehr schnell zum One-Stop-Shop für alle lokalen Belange, Geo-Infos und auch der Navigation wurde.









Auf dem Screenshot im Artikel sowie im Video könnt ihr sehen, wie Google Maps damals ausgesehen hat. Es folgte dem typischen Look der damaligen Google-Apps und wirkt heute natürlich sehr altbacken. Das gilt nicht nur für die Web-App selbst, sondern auch für die Kartendarstellung, die in den ersten Jahren stark an klassischen gedruckten Straßenkarten orientiert war und nur wenige Details abseits der Straßenverläufe enthielt.

Komplettiert wurde das Angebot im Laufe der Jahre durch die Satellitenaufnahmen, die Routenplanung und Navigation, einer massiv ausgebauten Datenbank mit lokalen Einträgen sowie nur wenige Jahre nach dem Start durch Google Maps Streetview. Streetview war die nächste große Innovation seit dem Start der Plattform und hat nach der breiten Verfügbarkeit der Satellitenfotos ein weiteres Mal dafür gesorgt, dass die Welt ein Stückchen kleiner geworden ist und jeder Nutzer kostenlos per Mausklick oder am Smartphone in ferne Orte reisen kann.

In den nächsten Tagen werden wir etwas mehr in die Historie von Google Maps einsteigen und euch die wichtigsten Meilensteine, die beliebtesten Orte, viele Tipps und weitere Einblicke liefern. Rein funktionell scheint das Google Maps-Team den Geburtstag nicht mit neuen Features feiern zu wollen.

