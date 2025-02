Pixel Updates: Neue Infos zum Pixel 9a, Pixel Watch 3a, Downgrade für Pixel 4a, Pixel Watch-Update und mehr

Eine weitere Pixel-Woche geht vorüber und hat uns auch in den letzten Tagen wieder viele Informationen, Leaks und Hintergrundberichte rund um die Pixel-Produkte gebracht: So haben wir über das Pixel 9a, das Pixel 4a sowie eine mögliche Pixel Watch 3a berichten können, über Updates, smarte Brille und mehr. Wir blicken wie gewohnt auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Auch die vergangenen sieben Tage waren rund um das Pixel-Portfolio wieder sehr interessant, denn es gab viele geleakte Informationen zu kommenden Produkten, einige Updates, wir spekulieren über eine Pixel Watch 3a, zeigen euch Werbespots und vieles mehr. Es war wieder einmal sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zum Pixel 9a

Google wird in wenigen Wochen das Pixel 9a vorstellen und mit dem neuen Budget-Smartphone alle Begeisterten der neunten Generation abholen, die schon auf den Budget-Ableger gewartet haben. Solltet ihr dazu gehören, findet ihr im verlinkten Artikel alle Informationen rund um das Pixel 9a, die bisher durchgesickert sind. Wir kennen mittlerweile alle Specs, die Besonderheiten, haben viele Fotos und auch schon die Preisgestaltung sowie das erwartete Datum für den Verkaufsstart.

» Das ist das Google Pixel 9a – alle Infos

Kommt eine Pixel Watch 3a?

Bringt Google zusätzlich zum Pixel 9a noch eine Pixel Watch 3a? Es gibt einiges, das dafür spricht, auch wenn es bisher in puncto Leaks noch sehr schlecht aussieht. Aber das muss gerad bei der Smartwatch nichts heißen, denn tatsächlich wäre eine solche günstigere Uhr bereits überfällig. Hier findet ihr alle Hinweise darauf, warum Google eine solche Budget-Smartwatch vorstellen könnte.

» Bringt Google schon bald eine Pixel Watch 3a?









Pixel Glass-Modelle im Vergleich

Die Pixel Glass-Brillen sollen in gleich zwei Varianten erscheinen, wobei Google ein Modell selbst entwickelt und bei einem zweiten mit Samsung zusammenarbeitet. Wir zeigen euch die beiden Brillen und deren Einsatzgebiete im Vergleich.

» Die erwarteten Pixel Glass-Modelle im Vergleich

Google senkt Pixel 4a Akkuleistung

Ein Update für das Pixel 4a senkt die Akkuleistung einiger Geräte enorm – und zwar um etwa die Hälfte. Solltet ihr von dem Downgrade betroffen sein, müsst ihr euch aber nicht nur ärgern, denn Google bietet eine ordentliche Entschädigung oder einen Austausch gegen einen brandneuen Akku.

» Google senkt Akkuleistung des Pixel 4a massiv

Pixel Watch erhält adaptives Aufladen

Die Pixel Watch soll schon bald das adaptive Aufladen erhalten, das schon von den Pixel-Smartphones bekannt ist und dort sehr gut funktioniert. Mit dieser Funktion soll der Akku geschont werden, in dem dieser nicht auf die vollen 100 Prozent aufgeladen wird.

» Die Pixel Watch soll adaptives Aufladen unterstützen

Pixel 9a Gratis-Abos

Wer sich ein Pixel 9a kauft, wird zusätzlich zum Smartphone eine Reihe von Gratis-Abos erhalten, die einige Monate lang ausprobiert werden können. Darunter fällt YouTube, Google One und einiges mehr. Leider gibt es kein Gemini Advanced mit dazu.

» Das Pixel 9a wird einige Gratis-Abos mitbringen

Pixel 9a Preis und Verfügbarkeit

Ein neuer Leak verrät uns jetzt die Preisgestaltung und auch die Verfügbarkeit des Pixel 9a für den europäischen Raum. Interessanterweise hält Google den Einstiegspreis stabil, hebt dafür aber den Verkaufspreis der größeren Speichervariante an.

» So viel soll das Pixel 9a kosten und dann erscheint es









Pixel-Werbespot beim Super Bowl

Beim Super Bowl wird Google wieder zwei Werbespots schalten, die man vorab auf YouTube veröffentlicht hat. Beworben wird primär Gemini, das sowohl einzeln als auch im Verbund mit den Pixel-Smartphones gezeigt wird. Es sind wieder schöne Spots geworden, die ihr euch im folgenden Artikel in voller Länger ansehen könnt.

» Googles Werbespots für Pixel und Gemini beim Super Bowl

Samsung Galaxy S25 bestellen: Media Markt | Saturn | Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-02-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!