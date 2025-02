Gemini beim Super Bowl: Das sind Googles neue Spots für die Pixel-Smartphones und Gemini (Videos)

Am Sonntag findet in den USA der Super Bowl statt, der als eines der größten Sportereignisse der Welt gilt und bekanntlich auch außerhalb von Nordamerika von vielen Millionen Zuschauern verfolgt wird. Neben dem eigentlichen Match sind auch die Werbepausen legendär, für die die Unternehmen sehr viel Geld ausgeben. Wir zeigen euch die beiden Google-Werbespots, die am Sonntag zu sehen sein werden.



Der Super Bowl ist eines der weltweit größten Sportereignisse, das sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht – sowohl auf das Spiel als auch auf die Halbzeit-Show und sogar die Werbepausen. Denn auch die Sekundenpreise für einen Werbespot sind legendär, sodass die Produktionskosten kaum noch eine Rolle spielen und sich die Unternehmen entsprechend sehr gezielt präsentieren können. Auch Google hat in diesem Jahr wieder zwei Spots für den Super Bowl produziert.

Wenig überraschend konzentrieren sich die Werbespots in diesem Jahr auf die Künstliche Intelligenz rund um Gemini, wobei man sowohl den ChatBot selbst in Form von Gemini Live als auch die Pixel-Smartphones mit integrierter Gemini-KI bewirbt. Hier findet ihr eine schnelle Inhaltsangabe der beiden Videos, die ich passenderweise (und erstmals) ebenfalls mit Gemini erstellen habe lassen. Ob die Qualität der Angabe sowie die automatisch erfolgte deutsche Übersetzung überzeugt, könnt ihr dann selbst bewerten 🙂

Das Video „Google Pixel 9 mit Gemini Live | Party Blitz“ von Made by Google geht es um die neue Funktion Gemini Live des Google Pixel 9. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, eine Live-Konversation mit einem Gemini AI-Modell zu führen. Im Video fragt der Benutzer das Gemini AI-Modell nach Fußball. Das Gemini AI-Modell kann die Frage beantworten und dem Benutzer einige interessante Fakten über Fußball liefern. Der Benutzer ist beeindruckt von der Fähigkeit des Gemini AI-Modells, Fragen zu beantworten und Informationen bereitzustellen.









In dem Video „Dream Job | Google Pixel SB Commercial 2025“ von Made by Google geht es um eine Frau, die sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Sie übt ihre Antworten auf typische Fragen wie „Was ist Ihr größter Erfolg?“ und „Was motiviert Sie?“ mit einem Gesprächspartner. Sie gibt sich Mühe, ihre Antworten klar und prägnant zu formulieren und zeigt sich selbstbewusst und motiviert. Am Ende des Gesprächs bedankt sie sich bei ihrem Gesprächspartner und sagt, dass sie sich auf das Vorstellungsgespräch freut.

Ich denke, dass Google mit den Spots das Ziel erreichen wird, und Gemini auch für den Super Bowl in Erinnerung bringt. In diesem Jahr ist der Gemini-Fokus besonders groß, sodass wir vermutlich schon sehr bald neue Geräte sehen werden, auf denen der KI-ChatBot nutzbar ist. Wie hilfreich Gemini beim Super Bowl selbst sein wird, wird sich dann zeigen. Bisher ist das Modell im Sportbereich trotz intern verfügbarer Google-Quellen nicht unbedingt gut aufgestellt.

