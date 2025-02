Google will Quantencomputer bauen: Technologischer Durchbruch wohl schon in den nächsten fünf Jahren

Google forscht schon seit Jahren an Quantencomputern und konnte bereits mehrfach Fortschritte ankündigen, die die Technologie-Welt überrascht haben – und schon bald dürfte der nächste große Schritt folgen. Jetzt hat der Leiter der Quanten-Abteilung verkündet, dass Google schon innerhalb der nächsten fünf Jahre einen nutzbaren Quantencomputer bauen und in Betrieb nehmen will. Das könnte sehr vieles verändern.



Quantencomputer sind eine Wissenschaft für sich, das kann man ohne jegliche Umschweife sagen und würde damit noch weit untertreiben. Denn bei der Quantentechnologie handelt es sich um einen Bereich, den man lange Zeit für theoretisch möglich, aber praktisch nicht umsetzbar gehalten hat. Ein Quantencomputer ist daher etwas, das nach heutigem Stand der Technik noch nicht existieren kann, aber in kleinen Schritten bereits gebaut und ausprobiert wurde. Google gilt mittlerweile als führend in diesem Gebiet.

Dennoch sind Quantencomputer etwas, das irgendwann Realität werden wird und Rechenpower bieten kann, die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Das passt auch gut zu Googles These der Parallelwelt. Jetzt hat der Leiter von Googles Quanten-Abteilung Harmut Neven bekannt gegeben, dass sein Unternehmen schon in den nächsten fünf Jahren einen Quantencomputer bauen und einsetzen will. Fünf Jahre sind eine lange Zeit, aber für ein lange Zeit als unmöglich betrachtetes Produkt gleichzeitig auch gar nicht so weit weg.

Neven spricht davon, dass wir schon in den nächsten fünf Jahren „Anwendungen sehen werden, die nur auf Quantencomputern möglich sind“. Das bezieht sich auf Anwendungsbereiche, die eine gigantische Rechenpower benötigen, die selbst einen Verbund von Supercomputern ins Schwitzen bringt oder überfordert. Man denkt da etwa an die Materialforschung, Klimaforschung, die Entwicklung von Medikamenten und ähnliche Dinge, die nicht nur die Wissenschaft, sondern mittelfristig auch die Menschheit weiterbringen soll.

Wer versuchen möchte, Quantencomputer und deren Grundlagen zu verstehen, kann sich diesen Wikipedia-Artikel einmal ansehen. Wenn man bedenkt, wie stark die Rechenpower allein in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen ist, welche neuen Möglichkeiten die KI bietet und dann auch noch den explosionsartigen Anstieg mit Quantencomputern dazurechnet, dann dürften unvorstellbare Kapazitäten dabei herauskommen, die sehr viele Branchen verändern könnten.

