Voller Fokus auf KI: Google will 75 Milliarden Dollar in die Künstliche Intelligenz investieren – allein in diesem Jahr

Google-CEO Sundar Pichai lässt keinen Zweifel daran, dass die Künstliche Intelligenz DAS große Thema bleibt, um das sich alle Entwicklungen und Produkte drehen – und dabei geht es nicht nur um Gemini. Jetzt hat Pichai im Rahmen der Quartalszahlen-Verkündung bekannt gegeben, dass allein in diesem Jahr 75 Milliarden Dollar in die KI-Projekte investiert werden sollen.



Google-CEO Sundar Pichai hat schon zu Beginn des Jahres verkündet, dass 2025 das Jahr von Gemini werden wird und die KI-Plattform die Marktführerschaft erreichen muss. Das sind in jedem Fall hochgesteckte Ziele, doch die KI-Entwicklung geht natürlich auch über Gemini hinaus weiter und so hat Pichai jetzt erneut etwas zu verkünden gehabt, das den starken Fokus auf die Künstliche Intelligenz noch einmal unterstreicht.

Unsere Ergebnisse zeigen die Leistungsfähigkeit unseres differenzierten Full-Stack-Ansatzes für KI-Innovationen und die anhaltende Stärke unserer Kerngeschäfte. Wir sind zuversichtlich, was die bevorstehenden Chancen angeht, und um unseren Fortschritt zu beschleunigen, erwarten wir, im Jahr 2025 etwa 75 Milliarden US-Dollar zu investieren.

Am Rande der Quartalszahlen für Q4 2024 hat Pichai verraten, dass Google allein in diesem Jahr 75 Milliarden Dollar in die KI investieren will, um die großen Chancen zu nutzen, die sich derzeit auftun. Da passt es sehr gut, dass man just am selben Tag den Waffen-Paragraphen aus den KI-Grundsätzen gestrichen hat. Ins Detail geht Pichai dabei nicht, aber natürlich kann diese riesige Summe nicht nur in die Entwicklung fließen.

Ein großer Teil der Summe wird wohl für Rechenzentren und die gesamte notwendige Infrastruktur benötigt werden, um die Künstliche Intelligenz überhaupt am Laufen zu erhalten. Auch Meta, Microsoft, OpenAI und Apple haben bereits ähnliche Investitionen angekündigt. Es wäre daher eher überraschend, wenn nicht auch Google solch riesige Summen in die Hand nehmen und die Infrastruktur ausbauen würde. Weitere Informationen könnten in den nächsten Tagen folgen.

