Pixel Watch: Google baut Notfall-SOS um – zusätzlicher Schritt zur Alarm-Auslösung wird ausgerollt (Video)

Nutzer der Pixel Watch können sich auf die integrierte Alarmfunktion Notfall-SOS verlassen, die in allen drei Generationen der Smartwatch enthalten ist und im Ernstfall aktiv wird. Neben der automatischen Auslösung gibt es auch die manuelle Methode, die wohl etwas fehleranfällig gewesen ist und daher nun umgebaut wird: Google bringt eine zusätzliche Sicherheitsstufe, die eine Bestätigung auf dem Display erfordert.



Die Smartwatches der Pixel Watch-Serie halten eine Reihe von Notfall-Funktionen bereit, die je nach Generation einen anderen Umfang haben. Das reicht von der Sturzerkennung über die Autounfallerkennung bis hin zur neuen Erkennung eines Pulsverlusts bzw. Herzstillstands. Neben all diesen smarten Funktionen gibt es aber auch eine manuelle Variante, mit der sich ein SOS auslösen und die Rettungskette in Gang setzen lässt. Ausgerechnet diese Variante scheint aber fehleranfällig zu sein.

Bisher war es so, dass ein fünfmaliges Drücken der Krone die SOS-Funktion auslöst. Es erscheint ein fünfsekündiger Countdown, den man entweder ablaufen lassen kann und dadurch den Notfall auslöst oder eben noch unterbrechen kann. Das Auslösen des Notfalls umfasst unter anderem einen Anruf bei der Notrufnummer. Und genau das ist das Problem, denn wenn die Fehlerkennungen zu hoch ausfallen, werden die Notrufnummern unnötig überlastet oder in einigen Regionen gar blockiert. Gerade in den ersten Monaten dieser Funktion bei WearOS und auch der Apple Watch war es in Wintersportregionen heikel.

Weil das fünfmalige Drücken auf die Krone wohl nach wie vor häufig versehentlich geschehen kann, führt Google nun eine zusätzliche Sicherheitsstufe ein. Um einen Anruf auszulösen, muss nach dem Drücken der Hardware-Taste noch ein Button auf dem Display für drei Sekunden gedrückt gehalten werden. Das dürfte Fehlerkennungen ausschließen, könnte im Ernstfall aber auch dafür sorgen, dass die Nutzer eben nicht dazu in der Lage sind. Sei es aufgrund eines körperlichen Notfalls, eines Unfalls oder weil man sich in einer Gefahrensituation befindet. Der Grat zwischen sicherer und simpler Auslösung ist eben sehr schmal.

Wer die alte Variante nutzen möchte, kann das weiterhin tun. Dazu muss in den Einstellungen die Funktion „Automatischer Anruf“ aktiviert werden. Es werden anschließend beide Varianten nutzbar sein. Im obigen Video seht ihr die neue Variante mit dem Tastendruck und dem Display-Touch.

