Android: Mehr Sicherheit für VPN-Apps – Google Play Store startet neues Label für zertifizierte Anbieter

Viele Nutzer setzen auch unter Android auf ein VPN (Virtual Private Network), um unerkannt im Web zu surfen, Apps zu nutzen, Geo-Targeting zu überlisten und vieles mehr. Auch im Google Play Store gibt es viele VPN-Apps, unter denen sich sicherlich nicht nur die seriösesten Anbieter tummeln. Jetzt führt Google eine neue Verifizierung sein, die den Nutzern Sicherheit und den Anbietern ein wichtiges Badge geben soll.



Die Nutzung eines VPN ist heute für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit und wird natürlich nicht nur am Desktop, sondern auch auf dem Smartphone häufig forciert – und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Weil das faktisch einige Vorteile bietet, tummeln sich viele Anbieter im VPN-Bereich, die nicht immer ganz seriös um die Gunst der Nutzer werben. Um den Nutzern auf der Suche nach einer neuen App eine Orientierung zu bieten, führt der Google Play Store jetzt ein neues Badge eine.

VPN-Anbieter, die sich verifizieren lassen, erhalten direkt im Google Play Store ein neues Badge mit der Bezeichnung „Verifiziert“, was schon allein ein starkes Argument für den Download und die Installation sein kann. Dementsprechend dürfte viele seriöse Anbieter sehr daran interessiert sein, ein solches innerhalb kürzester Zeit zu erhalten. Laut der Google-Ankündigung haben zum Start die Apps NordVPN, hide.me sowie der Aloha Browser das Badge. Um ein solches zu erhalten, müssen einige Kriterien erfüllt sein:

Die Kriterien

Um überhaupt bedacht zu werden, müssen die Apps mindestens 10.000 Installationen und 250 Reviews vorweisen können und außerdem mindestens 90 Tage verfügbar sein. Ist das erfüllt, was in dieser Branche mit Leichtigkeit erreicht werden kann, kann man sich dem folgenden Prozess unterziehen, um die eigene Sicherheit und Funktionalität per Badge zeigen zu können.









Die Apps müssen das Mobile Application Security Assessment mit Level 2 abschließen, müssen einen Entwickler-Account besitzen, müssen stets eine hohe Target-API für ihre Android-App nutzen und anschließend eine aktualisierte Datenschutzbestimmung im Google Play Store hochladen. Klingt alles erstmal kompliziert, sollte von den allermeisten App-Betreibern aber recht schnell erledigt werden können.

Es muss sich zeigen, wie viel dieses Label schlussendlich wert sein wird. Denn natürlich sollten die App-Entwickler dieses nicht nur erhalten, sondern auch dauerhaft behalten – und dementsprechend sollte eine regelmäßige Prüfung durchgeführt werden. Ist das Label erst einmal erworben, wird es wie auf obigem Screenshot sowohl in den Suchergebnissen (ganz wichtig) als auch direkt auf der Detailseite der App gezeigt.

Google betreibt selbst mit dem Pixel VPN ein internes Angebot für die Pixel-Smartphones und das Pixel Tablet, ist in der breiter verfügbaren Variante mit dem Google One VPN aber im vergangenen Jahr aus diesem Markt ausgestiegen.

