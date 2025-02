Pixel 9a: Neuer Leak verrät die Verkaufspreise und den Verkaufsstart für Deutschland – alle Infos und Farben

Google wird schon in wenigen Wochen das Pixel 9a vorstellen, über das schon sehr viele Details bekannt geworden sind. Wer aufgrund der zahlreich bekannten Informationen schon ungeduldig geworden ist, erfährt jetzt auch das Datum der Vorbestellung sowie die europäischen Verkaufspreise der verfügbaren Varianten. Auch hierzulande scheint es ein attraktives Paket zu bleiben.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Informationen zum Pixel 9a zusammengestellt und jetzt gibt es schon wieder neue Informationen zum Start des kommenden Budget-Smartphones aus dem Google. Erst vor wenigen Tagen sind mögliche Verkaufspreise für die USA sowie ein Erscheinungsdatum geleakt und jetzt haben wir das Ganze auch für den europäischen Raum. Konkret für Frankreich, aber bisher war es so, dass die französischen Preise und Daten auch denen in Deutschland entsprechen.

Google wird das Pixel 9a mit 128 GB für 549 Euro auf den Markt bringen und das Pixel 9a mit 256 GB für 649 Euro. Interessanterweise bleibt der Preis für die 128 GB-Variante damit im Vergleich zum Vorgänger stabil, während der Preis für die größere Variante um 40 Euro im Vergleich zum Pixel 8a erhöht hat. Über die Gründe können wir nur spekulieren, es ist aber anzunehmen, dass auch Googles Einkaufspreise moderat gestiegen sind und man dennoch den psychologisch wichtigen Preis für das Einsteigermodell noch nicht erhöhen wollte. Sprich: Das 256 GB-Modell wird das 128 GB-Modell in sehr geringem Maße subventionieren.

Verfügbar sind die Smartphones ab dem 26. März 2025, vorbestellen lassen sie sich aber schon ab dem 19. März 2025 – also schon in wenigen Wochen. Das Pixel 9a soll in der 128 GB-Variante in den Farben Obsidian, Porzellan, Iris und Pfingstrose starten, während es die 256 GB-Variante wohl nur mit den Farben Obsidian und Iris geben wird.

Vorbesteller-Aktionen sind noch nicht bekannt, doch dafür wissen wir bereits, welche Gratis-Abos das Smartphone im Gepäck haben wird. Wir haben euch die Informationen im folgenden Artikel zusammengestellt.

» Pixel 9a: Käufer erhalten einige Gratis-Abos – das sind die Vorteile für Googles Budget-Smartphone (Leak)

