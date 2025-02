Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alles was bereits bekannt ist (Specs, Bilder & Preis)

Google wird schon in wenigen Wochen das neue Pixel 9a vorstellen, das zuletzt recht umfangreich geleakt worden ist und uns längst ein klares Bild vermittelt. Mit dem Budget-Ableger der neunten Pixel-Generation dürfte Google wieder einen großen Trumpf in der Hand haben und in so manchen Bereichen überraschen können. Hier findet ihr alle bisher bekannten Informationen zum kommenden Budget-Smartphone.



Mit den Pixel 9-Smartphones hat Google im vergangenen Jahr gleich vier sehr attraktive Smartphones vorgestellt, die sich sicherlich großer Beliebtheit errfreuen und dementsprechend gut verkauft haben dürften. Die Erwartungen an den Budget-Ableger sind natürlich hoch, denn von diesem kann man bei Google eine recht ähnliche Leistung erwarten, die aber deutlich günstiger verkauft werden wird. Auch das Pixel 9a wird, so wie die Pixel 9-Smartphones, um ganze zwei Monate vorgezogen und wurde daher auch schon vor längerer Zeit umfangreich geleakt.

Pixel 9a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

Display: 6,3 Zoll @ 120 Hertz

SoC: Tensor G4

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB / 256 GB

Akku: 5.100 mAh

Aufladen: 23 Watt mit Kabel, 7,5 Watt kabellos

Kameras: 48 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Meagpixel

Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9mm | Kameraleiste 9,4mm

Gewicht: 185,9 Gramm

Farben: Porcelain, Obsidian, Peony, Iris ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Weiteres: IP68 Wasser/Staubdicht, DisplayPort 1.4a mit bis zu 4K, physische SIM

Verkaufsstart: März 2025

Preis: 499 Dollar (vermutlich ab 549 Euro)

Die Liste der Spezifikationen ist nahezu vollständig. Alles was vielleicht noch fehlt, könnt ihr sehr ausführlich in diesem Artikel mit den Pixel 9a-Datenblättern nachlesen.

Spannend ist natürlich auch der Blick auf die ersten Pixel 9a-Bilder, die ihr im Folgenden findet, und die Aufmerksamkeit sicherlich auf die Rückseite und die nicht-vorhandene Kameraleiste ziehen.

















Wo ist die Kameraleiste?

Nach Betrachtung dieser Bilder lautet die große Frage, wo eigentlich die Kameraleiste geblieben ist, die eigentlich das Markenzeichen der Pixel-Serie ist. Tatsächlich scheint es Google gelungen zu sein, auf die Kameraleiste zu verzichten, die Kameras weiter in das Gehäuuse zu legen und gleichzeitig das Smartphone dünner als der Vorgänger zu designen. Zwar gibt es trotz nahem Release nur wenig Bildmaterial, aber es gilt als äußerst sicher, dass diese das echte Smartphone-Design zeigen.

Verkaufspreis und Verkaufsstart

Auch zum Verkaufsstart sowie den Verkaufspreisen haben schon Informationen. Google wird das Smartphone nach aktuellem Stand schon am 19. März vorstellen, noch am selben Tag die Vorbestellungen öffnen und eine Woche später – am 26. März – offiziell in den Verkauf gehen. Alle Infos zu diesem vorgezogenen Verkaufsstart findet ihr in diesem Artikel.

Über den Verkaufspreis gab es nun schon mehrfach die Information, dass dieser im Vergleich zum Vorgänger unverändert bleiben soll – also ab 549 Euro. Allerdings gilt das nur für die 128 GB-Variante, während die größere Variante wohl etwas teurer werden könnte. Aber das ist bisher nur Spekulation. Alle Infos zu den Verkaufspreisen findet ihr in diesem Artikel.

