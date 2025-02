Google One & YouTube Premium: Kommt das Mega-Abo? Kombiniert Speicherplatz, Musik, KI und mehr

Google bietet allen Nutzern viele kostenlose Plattformen und Apps, die sich mit ihren umfangreichen Möglichkeiten großer Beliebtheit erfreuen. Wer noch mehr rausholen möchte, kann eine Reihe von Abos abschließen, um die Leistungen noch einmal deutlich zu verbessern – die bekanntesten sind sicherlich Google One und YouTube Premium. Genau diese beiden sind es nun auch, die ein Stück weit zusammenwachsen – aber was ist das Ziel dahinter?



So wie viele Tech-Unternehmen setzt Google nicht auf Einmalzahlungen, sondern aus nachvollziehbaren Gründen auf Abos. Mittlerweile hat man mehr als eine Handvoll Abos im Portfolio, wobei diese Auswahl im Laufe der nächsten Jahre sicherlich noch weiter wachsen wird. Allein für die Gemini-KI wird man wohl in den nächsten Jahren noch mehrere Abos anbieten, die sich nicht allesamt durch das Advanced-Abo abdecken lassen. Bis es soweit ist, könnte man einen langsamen Aufräumprozess starten.

Google One und YouTube Premium wachsen zusammen

Erst vor wenigen Tagen hat Google ein neues Angebot gestartet, in dessen Rahmen Google One und YouTube zusammenrücken. Zwar nur im Rahmen eines Testlaufs für US-Nutzer und noch längst nicht unter einem gemeinsamen Dach, aber der erste Schritt ist getan und wird sicherlich nicht der letzte sein. Konkret ist es so, dass Google One-Abonnenten mit einem größeren Paket eine Ersparnis auf das YouTube Premium-Abo in Höhe von zwei Dollar erhalten. Das ist sehr nett, aber auch (noch) kein absolutes Totschlagargument.

Was für die Nutzer so einfach aussieht, dürfte hinter den Kulissen ein größerer Kraftakt gewesen sein, denn die beiden Abos werden von verschiedenen Unternehmen angeboten. Google und YouTube befinden sich zwar unter demselben Dach, aber sind wirtschaftlich vollständig getrennt. Und weil sowohl Google One als auch YouTube Premium jeweils die Haupteinnahmequellen für ihre eigenen Bereiche sind, müssen diese 2 Dollar erst einmal verschmerzt werden.









Was bezweckt Google?

Natürlich mehr Abos zu verkaufen, ganz klar. Dabei geht es aber weniger um die Einzel-Abos, sondern viel mehr um die Nutzung von Synergien sowie der Aufwertung größerer Pakete. Wer vor dem Sprung von 200 GB Google One für 2,99 Euro pro Monat auf 2 TB Google One für 9,99 Euro pro Monat steht, für den können die eingesparten 2 Euro für das ohnehin vielleicht schon vorhandene YouTube Premium ein sehr gewichtiges Argument sein. Hat der Nutzer noch kein YouTube-Abo, gewinnt Google gleich doppelt: Man verkauft das höhere One-Abo und holt sich noch einen neuen Abonnenten für ein völlig anderes Produkt.

Speicherplatz, KI und Musik aus einer Hand?

Der Elefant im Raum ist natürlich ein einheitliches Abo, so wie es bei Google One eigentlich schon im Namen steckt. Ähnlich wie Amazon Prime oder Apple One kann auch Google ein großes gemeinsames Abo schaffen. Gemini hat man schon von Anfang an in Google One integriert – wenn auch nur mit teurem Zusatz-Abo für ganze 21,99 Euro pro Monat. Packt man jetzt noch YouTube Premium dazu und verlangt um die 30 Euro pro Monat, wäre das sicherlich ein Paket, das sehr viele Nutzer abschließen würden.

Schon im vergangenen Jahr konnte Google One 100 Millionen Abonnenten vermelden und nur wenige Tage später durchbrach YouTube Premium 100 Millionen Abonnenten. Der Erfolg ist also bereits gegeben und es ist nachvollziehbar, dass man eine Fusion sehr behutsam angeht. Denn wenn die Schnittmenge der Abonnenten (zu) groß ist, sparen die treuen Nutzer plötzlich zwei Dollar im Monat, ohne dass es ein Gewinn für das Unternehmen wäre. Wäre natürlich nett, hilft aber natürlich dem Unternehmensziel der Umsatzsteigerung überhaupt nicht 😉

Wir dürfen gespannt sein, wie dieses Zusammenwachsen im Laufe des Jahres fortgesetzt wird. Eine einmalige Werbeaktion ist mit Sicherheit ausgeschlossen.

» YouTube Premium: Viele neue Funktionen ab jetzt im Testlauf – höhere Qualität, Video-Turbo, Shorts & mehr

Letzte Aktualisierung am 2025-01-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!