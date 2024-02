Google One: Die Abo-Plattform hat 100 Millionen Nutzer und startet neues AI Premium-Abo für Gemini Advanced

Google hat es bei der Verkündung der Quartalszahlen schon durchblicken lassen und jetzt hat man es offiziell erreicht: Die Abo-Plattform Google One hat 100 Millionen Nutzer und führt parallel dazu ein neues Paket ein. Damit erweist sich Googles Strategie als erfolgreich, die Nutzer verstärkt in ein solches Abo zu drängen. Mit Gemini Advanced will man auf diesem Momentum aufbauen.



Google hat die Abo-Plattform Google One schon vor einigen Jahren geschaffen und drängt die Nutzer nicht mehr nur durch zusätzlichen Speicherplatz in die angebotenen Pakete, sondern auch mit vielen weiteren Vorteilen. Diese reichen von zusätzlichen Funktionen bei Google Fotos / Workspace, erweiterten KI-Features, dem Google One VPN bis hin zu weiteren Goodies, von denen man als zahlender Nutzer profitiert. Jetzt hat man ganze 100 Millionen aktive Abonnenten vermeldet.

Dass die Plattform eine strategisch wichtige Rolle spielt, zeigt sich schon darin, dass dieser Meilenstein von CEO Sundar Pichai höchstpersönlich angekündigt wurde. Jetzt möchte man auf diesem Momentum aufbauen, denn passend dazu hat man das neue AI Premium-Abo gestartet, das den Nutzern Zugriff auf Gemini Advanced gibt – der erweiterten und intelligenteren Version des KI-ChatBot Gemini.

Erst vor wenigen Tagen hat man außerdem 100 Millionen YouTube Premium-Abonnenten verkünden können, die derzeit noch vollkommen unabhängig vom Google One-Paket sind.

» Gemini Advanced & Google One: Das ist das neue KI-Abo – bringt Gemini Ultra und weitere Vorteile (Video)

» Gemini Advanced & Google One: Gemini Ultra gibt es nur im Abo – ist es mit 21,99 Euro zu teuer? (Meinung)

» YouTube: 100 Millionen Premium-Nutzer, 70 Milliarden Dollar ausgezahlt & eine Milliarde Stunden TV-Konsum