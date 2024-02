Gemini Advanced & Google One: Gemini Ultra gibt es nur im Abo – ist es mit 21,99 Euro zu teuer? (Meinung)

Google hat am Donnerstag die kostenpflichtige Version von Gemini, das Paket Gemini Advanced, vorgestellt, das sich durch einen größeren Umfang, noch mehr Intelligenz und einem breiten Aufgabenbereich abheben soll. Für den Zugang zu dieser neuen KI-Ära will man die Nutzer kräftig zur Kasse bitten, denn das Abo kostet 21,99 Euro pro Monat und so mancher Nutzer dürfte sich fragen, ob dieser Preis wirklich angemessen ist.



Bisher hat Google die meisten Produkte rund um die Künstliche Intelligenz vollkommen kostenlos angeboten und wie ein Blick auf die aktuellen Quartalszahlen zeigt, hat es das Unternehmen nicht unbedingt arm gemacht. Doch schon von Beginn an war klar, dass man auch eine kostenpflichtige Version von Bard (jetzt Gemini) plant, für die die Nutzer tief in die Tasche greifen und dafür eine erhöhte Leistung, vielleicht schnellere Antworten und einen breiteren Funktionsumfang erhalten sollen.

Seit Donnerstag wissen wir, wie viel Geld Google für den Zugang zu Gemini Advanced verlangt: 21,99 Euro pro Monat. Man bietet den Zugang nur im Abo, das zwar monatlich gekündigt werden kann, aber eben doch ein weiteres Abonnement ist, für das man zur Kasse gebeten wird. Was darin alles enthalten ist, haben wir euch in unserem Artikel zu Gemini Advanced bereits ausführlich beschrieben. Im Wesentlichen ist es der Zugang zu Gemini Advanced mit Gemini Ultra sowie ein großes Google One-Abo.

Als vor einigen Monaten bekannt wurde, dass das kostenpflichtige Abo ein Teil von Google One sein würde, dürfte so mancher Nutzer (da schließe ich mich gerne ein) gehofft haben, dass man es als weiteres Zusatzangebot platzieren wird. Doch da war das Wunschdenken ein wenig zu optimistisch, vor allem wenn man die Preisgestaltung der Konkurrenz betrachtet.









Für Google One AI Premium zahlt ihr 21,99 Euro pro Monat (in den USA 19,99 Dollar). Für ChatGPT Plus werden 20 Dollar fällig und für Microsofts Copilot ebenfalls 20 Dollar bzw. 22 Euro. Google orientiert sich bei der Preisgestaltung also bei der Konkurrenz und es wäre eher ungewöhnlich, wenn die Anbieter schon jetzt in einen Preiskampf gehen und die Konkurrenz deutlich unterbieten würde. Das heißt natürlich nicht, dass die Preise in Zukunft nicht sinken könnten.

Google legt immerhin noch das Google One-Abo für 2 Terabyte oben drauf , das einzeln schon 9,99 Euro pro Monat kostet (Hier eine Übersicht über die Google One-Pakete). Rein rechnerisch kostet Gemini Advanced daher nur 12 Euro pro Monat und ist damit durchaus konkurrenzfähig. Wenn die Qualität stimmt, was laut Googles offizieller Ankündigung im Blindtest mehrfach bewiesen wurde, ist der Preis also angemessen. Ob sich die Unternehmen damit eine goldene Nase verdienen oder nur die Kosten decken, ist nicht bekannt.

Um die Betriebskosten ein wenig einzuordnen: Im vergangenen Jahr hieß es, dass eine Suchanfrage mit KI-Aufbereitung etwa 2 Cent Kosten verursacht. Das war allerdings vor einem Jahr und galt für die Grundversion des damaligen Bard.

