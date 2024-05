Android: Google hat Smartphone-Herstellern schon 33 Milliarden Dollar erspart – interessante Einblicke

Google hat als Android als freies Betriebssystem geschaffen, das man allen Nutzern und Smartphone-Herstellern kostenlos zur Verfügung stellt. Dieses Konzept hat vor allem in der Anfangszeit zu einer schnellen Verbreitung beigetragen und dafür gesorgt, dass Android innerhalb weniger Jahre die Konkurrenz vom Markt gefegt hat. Jetzt hat Google verraten, wie viel Geld man den Smartphone-Herstellern durch die Gratis-Software bisher erspart hat.



Die Entwicklung und die Pflege eines weit verbreiteten Betriebssystems kann große Summen verschlingen, die sich nur wenige Smartphone-Hersteller leisten könnten. Da Google die Weiterentwicklung von Android seit jeher federführend vorantreibt, konnten sich die Hersteller diese Kosten seit der Nutzung von Android ersparen. Laut Google sollen alle Geräte-Hersteller (nicht nur Smartphones) seit dem Start von Android 33 Milliarden Dollar eingespart an Entwicklungskosten eingespart haben.

33 Milliarden sind eine enorme Summe, allerdings muss man diese auch ein wenig in Relation setzen. Denn es gab im Laufe der Jahre Hunderte Smartphone-Hersteller und mit Sicherheit hätten nicht alle ihr eigenes Betriebssystem entwickelt oder wären ohne Android niemals in den Markt eingestiegen. Man kann daher die eine oder andere Milliarde schon einmal abziehen. Android ist schon 16 Jahre am Markt, bei einem gleichbleibenden Markt wären das „nur“ zwei Milliarden Dollar pro Jahr – verteilt auf viele Hersteller von Smartphones, Tablets, Smartwatches, Smart TVs und anderen Android-Geräten.

Gleichzeitig muss man bedenken, dass Google zwar die Entwicklung von Android in die Hand nimmt, aber dennoch jeder Hersteller Anpassungen vornimmt und daher eine eigene Software-Abteilung haben muss. Daher würde ich diese 33 Milliarden Dollar nicht zu ernst nehmen, auch wenn es natürlich unbestritten ist, dass Google den Herstellern sehr viel Geld spart.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2.05.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!