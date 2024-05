Google Gemini: So erstellt ihr den perfekten Prompt – Google gibt Tipps und nennt Beispiele für KI-Anfragen

Wer häufiger mit KI-ChatBots wie Google Gemini kommuniziert und sich bei diversen Aufgaben unterstützen lassen möchte, der wird schnell bemerken, dass dem Prompt eine sehr wichtige Bedeutung zukommt. Es kann sich daher lohnen, etwas mehr Zeit in die Anfrage zu investieren und sich damit zu beschäftigen, wie diese optimiert werden können. Jetzt nennt Google Beispiele für perfekte Prompts.



Die modernen KI-ChatBots sind mittlerweile sehr mächtig und verfügen über riesige Wissensdatenbanken, aus denen sie die gewünschten Antworten generieren. Was sie allerdings noch nicht können, ist das Gedanken lesen. Daher ist es wichtig, dass man sich als Nutzer die Zeit nimmt, möglichst genaue und detaillierte Anfragen abzusetzen, sodass die KI auch das ausspucken kann, was man sich erhofft. Denn oftmals hat man als Nutzer schon eine recht genaue Vorstellung von dem, was man erhalten möchte. Wenn man der KI das allerdings nicht mitteilt, wird es schwer.

Ein Prompt ist eine Wissenschaft für sich und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, um deutlich mehr aus den KI-ChatBots herauszukitzeln. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen Googles kostenloses Prompt-Handbuch vorgestellt sowie die fünf Tipps für die perfekte Anfrage erklärt. Wer die Tipps beherzigt und sich den grundlegenden Aufbau eines Prompts sowie die benötigten Informationen anschaut und verinnerlicht, wird recht schnell bemerken, dass die Qualität der Antworten steigen kann.

Alles dreht sich hauptsächlich darum, dem KI-ChatBot so viele Informationen und Vorstellungen wie möglich mit auf den Weg zu geben. Denn man kann nicht voraussetzen, dass die Künstliche Intelligenz richtig errät, in welcher Form oder aus welcher Betrachtungsweise eine Antwort erstellt werden soll. Lest euch dazu einfach einmal die folgenden Tipps inklusive der von Google genannten Beispiele durch.









Natürliche Sprache

Es geht hauptsächlich darum, dass ihr die Prompts möglichst in natürlicher Sprache verfasst und euch dabei eher an einem Gespräch mit einer Person als mit einer Suchmaschine orientiert. Denn oftmals sind es nicht nur die Stichworte, sondern auch die Formulierung sowie die Zwischeninfos, die für die perfekte Antwort eine Rolle spielen.

Beispiel:

Ich möchte meine Cardio Fitness verbessern. Hilf mir, einen Trainingsplan aufzusetzen. Ich laufe gerne und fahre ab und an Rad. Ich bin Anfängerin und habe 3 Mal die Woche für circa 60 Minuten Zeit.

Viele Informationen und Kontext

Der nächste Tipp bezieht sich darauf, dass ihr möglichst viele Informationen einfließen lassen solltet, konkret sein müsst und im besten Fall Kontext schafft, was ihr eigentlich möchtet.

Beispiel:

Ich möchte einen Post für Linkedin schreiben über eine neue Ankündigung. Es geht um meinen neuen Job. Hilf mir, einen Post zu schreiben, der optimistisch und aktiv klingt, nicht mehr als 800 Zeichen hat und am Ende einen Call To Action enthält. Hier folgt noch mehr Input zum Inhalt in Stichpunkten: [Stichpunkte einsetzen]

Rollenspiel mit Gemini

Ein weiterer Tipp ist sehr interessant und wird sicherlich nur von wenigen beachtet: Lasst Gemini in eine Rolle schlüpfen und stellt erst dann eure Frage. Denn auch im echten Leben ist es eben so, dass man mit ein- und derselben Frage je nach gefragter Person/Rolle völlig unterschiedliche Antworten erhalten kann.

Beispiel:

Du bist französischer Muttersprachler und Experte. Hilf mir, die folgende Anfrage ins Französische zu übersetzen und formuliere darauf basierend eine formelle Antwort als Email.









Lasst euch von Gemini helfen, den perfekten Prompt zu generieren

Und wer sich nicht ganz sicher ist, ob alle wichtigen Informationen in der Anfrage enthalten sind, der fragt einfach nach. Fragt nach Gemini dem perfekten Prompt und der KI-ChatBot wird euch mitteilen, welche Informationen vielleicht noch benötigt werden. Auch in diesem Fall ist es daher so, dass ihr eine natürliche Konversation führen solltet und eben nicht die typische Rolle der Kommunikation mit einer Maschine einnehmen sollt.

Beispiel:

Ich möchte mich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Welche Informationen brauchst du von mir, damit du mir dann Interviewfragen für ein Einstellungsgespräch erstellst?

Die wichtigsten Prompt-Bestandteile

Zu guter Letzt kommt man auch noch einmal auf den wissenschaftlich betrachteten Teil eines Prompts zu sprechen. Dieser sollte aus den vier Einzelteilen Persona, Aufgabe, Kontext und Format bestehen. Ist alles enthalten, kann Gemini daraus die bestmögliche Antwort generieren. Und wenn dann doch noch etwas fehlt, dann liefert es einfach nach. Ihr müsst nicht zwanghaft darauf setzen, dass die Arbeit mit Gemini mit nur einer Anfrage bzw. nur einer Antwort abgearbeitet ist. Stattdessen könnt ihr es aufbauen und mehrere Einzelthemen bearbeiten.

Beispiel:

Ich möchte einige nützliche Ausdrücke in der Sprache Japanisch lernen. Du bist Muttersprachler/ Muttersprachlerin und kannst diese Sprache jemandem beibringen, der sie nicht spricht. Bring mir einige nützliche Ausdrücke bei, die ich im Gespräch mit Muttersprachlern dieser Sprache benutzen kann. Erstelle die Ergebnisse in einer Liste.

[Google-Blog]