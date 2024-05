Google Pixel 8a: So viel soll es kosten – neue Leaks verraten die Preisgestaltung des Google-Smartphones

Das Google Pixel 8a steht vor der Tür und so mancher potenzieller Käufer dürfte vielleicht schon vorab für sich entschieden haben, ob der Kauf des Smartphones in Frage kommt oder eben nicht. Eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt natürlich die Preisgestaltung des Budget-Smartphones. In den letzten Tagen sind gleich mehrere Informationen rund um den Verkaufspreis durchgesickert – auch für den europäischen Raum. Mittlerweile haben wir eine Tendenz.



Erst gestern haben wir über einen umfangreichen Leak zum Pixel 8a berichtet, der uns alle Spezifikationen gebracht hat. Daher haben wir nun ein sehr genaues Bild vom Budget-Smartphone – aber was soll es denn nun kosten? In den letzten Wochen gab es immer wieder Informationen zum Verkaufspreis des Smartphones, die sich aber zum Teil widersprachen. Doch jetzt, nur noch neun Tage vor erwarteten Präsentation, haben wir eine deutliche Tendenz, die nur noch wenige Euro rauf oder runter geht.

Zunächst gab es einen US-Leak, der für uns in Europa zwar nicht ganz so relevant gewesen ist, aber dennoch darauf schließen lässt, ob der Preis nach oben geht oder von Google trotz aller äußerer Einflüsse stabil gehalten wird. Denn das Pixel 8a soll mit 128 GB für 499 Dollar und mit 256 GB für 559 Dollar in den Verkauf gehen. Jetzt müssen wir das nicht in Euro umrechnen, denn das funktioniert schon lange nicht mehr. Aber ein Blick in das Listing des Vorgängers Pixel 7a zeigt, dass der Preis damit absolut stabil bleiben soll. Aber gilt das auch für Europa?

Ein neuer Leak aus gleicher Quelle wie die vollständigen Pixel 8a-Spezifikationen verrät uns, dass Google den Preis hierzulande sehr wahrscheinlich nicht stabil halten wird. Stattdessen geht es um einige Zehner nach oben. Darauf lässt sowohl ein Leak von vor einigen Wochen als auch das jüngste Marketingbild aus einer Aktion schließen. Das folgende Foto ist eindeutig.









Dieser Leak verrät uns, dass das Pixel 8a mit 128 GB für 549 Euro in den Verkauf gehen soll. Das sind ganze 40 Euro mehr als beim Pixel 7a. Übertragen wir das auf einen weiteren Leak, der noch vor wenigen Tagen von 569 Euro für 128 GB sprach, dann sollte die Preisdifferenz zwischen dem 128 GB und dem 256 GB-Modell 60 Euro betragen. Damit würde es die 256 GB für 609 Euro geben und die a-Serie damit erstmals die 600 Euro-Marke durchbrechen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Preis in den USA stabil bleibt und hierzulande anziehen wird, denn eine echte Preisverbindung kann man aus unterschiedlichen Gründen schon lange nicht mehr herstellen. Denn würden wir die 499 Dollar in Euro umrechnen, kämen wir auf 468 Euro. Zwar muss man bei US-Preisen nochmal die Steuerthematik beachten, aber dennoch ist das schon ein deutlicher Unterschied. In knapp zehn Tagen werden wir Klarheit haben.

[MysteryLupin @ Twitter]