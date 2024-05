Gemini & YouTube Music: Neue Erweiterung ermöglicht jetzt Android-Mediensteuerung (Screenshots)

Google hat mit Gemini in diesen Tagen sehr große Schritte gemacht und legt jetzt erneut innerhalb kürzester Zeit bei den Erweiterungen nach: Ab sofort lässt sich das Musikstreaming von YouTube Music über eine Erweiterung nutzen, steuern und auch in direkten Anfragen ansprechen. Gemini kann die App in vollem Umfang steuern und dabei natürlich auch die Suchfunktion nutzen. Vorerst allerdings nur in US-English.



Es gibt so manche Bereiche, in denen der KI-ChatBot Gemini noch afu dei Unterstützung des Vorgängers bzw. kleinen Bruders Google Assistant angewiesen ist – dazu gehört beispielsweise die Mediensteuerung unter Android. Doch nachdem schon vor einigen Wochen die Gemini-Mediensteuerung für Android erstmals aufgetaucht ist, macht man jetzt einen weiteren Schritt in Richtung Medien – wenn auch zunächst nur als verlängerter Arm zur Steuerung einer Musikstreamingplattform. YouTube Music wird als Erweiterung angeboten.

Erst vor wenigen Wochen hat Google die Gemini-Erweiterungen breiter ausgerollt, zu denen unter anderem YouTube gehört. Jetzt bereitet man die Unterstützung für YouTube Music vor. Einmal angebunden, sollen Nutzer die Medien-App direkt aus Gemini heraus steuern können. Das umfasst das Suchen von Musik, Abspielen von einzelnen Titeln, Alben, Playlisten und natürlich auch den Start von Radiostationen. Also all das, was der Google Assistant schon seit längerer Zeit in einem gewissen Umfang leisten kann. Auf obigen Screenshots könnt ihr den Einrichtungsprozess und einige Beispiele sehen.

Diese Integration ist für Gemini ein sehr großer Schritt, denn die Mediensteuerung ist sicherlich ein wichtiger Bereich des Google Assistant, der dann auch dafür nicht mehr benötigt wird. Dabei muss man aber nicht nur an Android-Smartphones denken, sondern auch an Smart Speaker und Smart Displays, die mit dem Google Assistant unterwegs sind. Potenziell könnten die nachfolgenden Generationen auf Gemini basieren.

Aktuell funktioniert das nur in US-English, es gibt aber kaum einen Grund, der einen baldigen internationalen Rollout verhindern würde.

