Gemini Update: Der perfekte Prompt, Google Workspace-Tipps, YouTube Music-Integration und mehr

Google wird rund um das KI-Paket Gemini schon in wenigen Tagen große Ankündigungen im Gepäck haben und den nächsten Schritt gehen wollen. Aber auch zuvor gibt es in kurzen Abständen neue Funktionen, verbesserte Leistungen oder sonstige Verbesserungen sowie Ausblicke auf künftige Features. Damit ihr nichts rund um das KI-Modell, dessen ChatBot und den angeschlossenen Produkten verpasst, findet ihr in unserem Gemini Update einen schnellen Überblick.



Gemini ist derzeit ohne Frage ein Fokusprodukt bei Google, um das sich sehr viele Aktivitäten drehen – mit nach wie vor steigender Tendenz. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Um mit der rasanten Entwicklung mitzuhalten, die gut zum KI-Bereich passt, fassen wir hier alles noch einmal zusammen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Fünf starke Gemini-Tipps für Workspace

Google Gemini hat die Erweiterungen breiter ausgerollt und bietet allen Nutzern die Möglichkeit, mit Gemini auf das Workspace-Paket bestehend aus Drive, Docs oder auch GMail zuzugreifen. Jetzt gibt man eine Reihe von Tipps, wie diese noch ganz am Anfang befindliche Funktion genutzt werden kann und ihr das meiste aus der Verbindung herausholen könnt.

» So könnt ihr die Gemini Workspace-Erweiterungen nutzen

Der perfekte Gemini-Prompt

Starke KI-Antworten hängen auch von einem starken Prompt (Anfrage) ab. Daher ist es sehr wichtig, dass ihr einige Grundregeln bei der KI-Anfrage beachtet und euch vielleicht etwas mehr Zeit nehmt, um diese zu erstellen. Es kann sich lohnen, wie Google an einer ganzen Reihe von Beispielen zeigt.

» So schreibt ihr den perfekten Gemini-Prompt









Gemini erhält YouTube Music-Anbindung

Gemini behebt in Kürze eine der aktuellen Schwächen bzw. Baustellen, bei denen man derzeit noch auf die Unterstützung des Google Assistant angewiesen ist. Gemini wird eine YouTube Music-Integration erhalten und es damit ermöglichen, die Musikstreamingplattform sowohl unter Android als auch vermutlich mit anderen Geräten aus der Ferne zu steuern. Das könnte auch ein wichtiger Schritt für Gemini auf Smart Speakern und Smart Displays sein.

» So kann Gemini schon bald YouTube Music steuern

OpenAI will eigene KI-Suchmaschine starten

Das könnte eine große Konkurrenz für die Google Websuche und Gemini werden: Glaubt man normalerweise sehr gut informierten Quellen, dann wird ChatGPT-Entwickler OpenAI mit Unterstützung von Microsoft in wenigen Tagen eine eigene KI-Suchmaschine starten. Und das in einer Zeit, in der die Google Websuche als eher unzuverlässig wahrgenommen wird. Wir dürfen gespannt sein, denn die Ankündigung soll einen Tag vor der Google I/O stattfinden und könnte so mancher Google Gemini-Ankündigung den Wind aus den Segeln nehmen.

» Google Websuche bekommt Konkurrenz von ChatGPT

