Google Gemini & YouTube Music: Neue Erweiterung soll Android-Mediensteuerung ermöglichen (Screenshots)

Der Ausbau von Google Gemini geht weiter und wird schon bald einen großen Schritt machen, der den Einsatzbereich des KI-ChatBot vergrößert. Denn als Folge aus den vor wenigen Tagen breiter ausgerollten Erweiterungen sowie einer kürzlich entdeckten Unterstützung für Medien-Apps zeigt sich jetzt eine tiefere Integration von YouTube Music. Gemini soll die App in vollem Umfang steuern können.



Es gibt einige Dinge, für die der KI-ChatBot Gemini noch auf die Unterstützung des kleinen Bruders Google Assistant angewiesen ist – dazu gehört unter anderem die Mediensteuerung unter Android. Doch schon vor wenigen Tagen ist eine Gemini-Mediensteuerung für Android erstmals aufgetaucht und darauf aufbauend ist nun eine tiefere Integration von YouTube Music entdeckt worden. Die App zu Googles Musikstreamingplattform soll als Erweiterung angeboten werden.

Erst vor wenigen Tagen hat Google die Gemini-Erweiterungen breiter ausgerollt, zu denen auch YouTube gehört. Jetzt bereitet man die Unterstützung für YouTube Music vor. Einmal angebunden, sollen Nutzer die Medien-App direkt aus Gemini heraus steuern können. Das umfasst das Suchen von Musik, Abspielen von einzelnen Titeln, Alben, Playlisten und natürlich auch den Start von Radiostationen. Also all das, was der Google Assistant schon seit längerer Zeit in einem gewissen Umfang leisten kann. Auf obigen Screenshots könnt ihr den Einrichtungsprozess und einige Beispiele sehen.

Diese Integration wäre für Gemini ein sehr großer Schritt, denn die Mediensteuerung ist sicherlich ein wichtiger Bereich des Google Assistant, der dann auch dafür nicht mehr benötigt wird. Dabei muss man aber nicht nur an Android-Smartphones denken, sondern auch an Smart Speaker und Smart Displays, die mit dem Google Assistant unterwegs sind. Potenziell könnten die nachfolgenden Generationen auf Gemini basieren.

[Android Authority]