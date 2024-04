Google Podcasts & YouTube Music: So könnt ihr jetzt alle eure RSS-Feeds zur neuen Plattform exportieren

Das Aus von Google Podcasts ist schon seit langer Zeit besiegelt, zieht sich aber dennoch wie bei Google üblich über einen langen Zeitraum mit mehreren Zwischenschritten. Schon bald müssen auch europäische Nutzer Abschied nehmen, denn in zwei Monaten wird endgültig der Stecker gezogen. Wir zeigen euch, wie ihr ab sofort alle abonnierten RSS-Feeds in nur wenigen Schritten zu YouTube Music übertragen könnt.



Ein kurzer Rückblick

Die Einstellung von Google Podcasts war über Monate absehbar, wurde von Google aber lange Zeit nicht bestätigt und auch nicht kommentiert. Vor einigen Monaten wurde das Aus dann offiziell gemacht, für den 2. April 2024 angekündigt, und kurz darauf ein Export-Tool zu YouTube Music gestartet. Dieses Tool wurde allerdings nur für US-Nutzer angeboten, während es für europäische Nutzer erst etwas später starten sollte. Am 2. April wurde Google Podcasts dann offiziell in den USA eingestellt, ist in Europa weiterhin verfügbar und wir Rest-der-Welt-Nutzer haben weiter auf das Tool gewartet, aber seit dieser Woche ist die Wartezeit offiziell vorüber.

So soll es mit Google Podcasts weitergehen

Nutzer außerhalb der USA können Google Podcasts bis circa Mitte oder Ende Juni 2024 nutzen. Das Übertragen und Exportieren von Google Podcasts-Abos ist für alle Nutzer weltweit noch bis zum 29. Juli 2024 möglich.

Es gibt noch immer keine ganz konkreten Informationen für europäische Nutzer, wann die Plattform genau eingestellt wird, aber in obiger Darstellung ist von „Nutzer außerhalb der USA“ die Rede. In einer früheren Version des Support-Dokuments war vom 24. Juni die Rede, was sich recht genau mit „Mitte bis Ende Juni“ deckt und auch genau zwei Monate nach dem Start des Export-Tools wäre. Warum man die exakte Datumsangabe jetzt entfernt hat und warum man auch zwei Monate vorher noch immer keinen konkreten Plan hat, lässt sich schwer beurteilen. Aber immerhin ist das Export-Tool jetzt vorhanden.









Podcast-Abos zu YouTube Music übertragen

Google Podcasts wird am 2. April endgültig eingestellt und nur bis zu diesem Datum habt ihr die Möglichkeit, all eure Abos auf Knopfdruck zu YouTube Music zu übertragen. Dazu müsst ihr einfach nur Google Podcasts im Web öffnen und in der linken Seitenleiste in den Bereich der Einstellungen wechseln. Dort findet ihr ganz am Anfang der Auflistung die Option „Zu YouTube Music exportieren“. Tippt jetzt einfach auf den Button und nach einer weiteren Bestätigung bei YouTube Music ist die Übertragung in wenigen Sekunden erledigt.

Die Übertragung erfolgt ohne Wartezeit und alle eure abonnierten Kanäle werden, je nach Verfügbarkeit, zusätzlich zu YouTube Music übernommen. Die bereits über YouTube Music abonnierten Podcasts sind davon natürlich nicht betroffen.

